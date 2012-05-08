عبدالرضا رضوی در گفتگو با مهر درخصوص اهم برنامه های صندوق حمایت از بخش کشاورزی اظهار داشت: یکی از برنامه های ما در سال جاری "تشکیل صندوقهای شهرستانی" است که البته این کار را از سال گذشته آغاز کرده ایم به طوریکه در شهرستانهای دامغان و دزفول صندوقهای حمایتی از بخش کشاورزی را تشکیل داده ایم.

وی با اشاره به اینکه قصد داریم در 5 سال 367 شهرستان سراسر کشور به صندوق حمایت از بخش کشاورزی مجهز کنیم، گفت: درسال جاری برنامه تاسیس 68 صندوق را داریم که از فردا با تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی در شهرستان مهریز واقع در استان فارس این کار کلید خواهد خورد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی تصریح کرد: این صندوقها با اعتبار 490 میلیارد تومان تشکیل خواهد شد و طبق روال تشکیل صندوقها حداقل 51 درصد سهم آن مربوط به بخش کشاورزی(بخش خصوصی) و 49 درصد هم سهم مشارکت دولت را شامل می شود.

رضوی افزایش سرمایه صندوقهای موجود در سراسر کشور را از دیگر برنامه های این شرکت اعلام کرد و افزود: درحال حاضر 48 صندوق در کل کشور داریم که از این تعداد 31 صندوق استانی، 10 صندوق مختص فعالیتهای زنان روستایی و عشایری، 4 صندوق تخصصی و 2 صندوق شهرستانی داریم که البته بدلیل اینکه شهرستان جیرفت در کرمان یکی از قطبهای کشاورزی کشور است بجای یک صندوق دو صندوق حمایتی در آنجا تاسیس کرده ایم.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه 48 صندوق حمایتی 230 میلیارد تومان است، گفت: برنامه ما این است که با توجه به منابع موجود تا پایان تیرماه سال جاری به بیش از 300 میلیارد تومان برسد، ضمن اینکه هم اکنون کلیه اعتبار مورد نظر تامین شده و درحال طی مراحل قانونی افزایش سرمایه این صندوقها هستیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی با بیان اینکه صندوقهای سراسر کشور بدنبال تاسیس شرکت لیزینگ ماشین آلات کشاورزی هستند، عنوان کرد: درحقیقت با این اقدام برای نخستین بار بحث لیزینگ ماشین آلات کشاورزی در بخش کشاورزی راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی، اعتبار درنظر گرفته شده برای شروع تاسیس این شرکت 10 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه قانونگذار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط صندوقها را صادر کرده است که امسال به دنبال عملیاتی کردن این اقدام هستیم، گفت: پیشنهاد ما برای چاپ و انتشار اوراق مشارکت در بخش و زیربخشهای کشاورزی در سال نخست 100 میلیارد تومان است، البته میزان اعتبار در نظر گرفته شده بستگی به نوع طرح، درخواست متقاضی و سرمایه گذار مربوطه دارد.

رضوی در ادامه با اشاره به اینکه قانونگذار تامین تسهیلات این صندوقها را از موسسات مالی و بین المللی مجاز دانسته است، گفت: استفاده از تسهیلات موسسات بین المللی هم یکی دیگر از برنامه های ماست که البته این کار هم بستگی به موافقت موسسه های بین المللی دارد.

وی افزود: میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای اخذ تسهیلات صندوقها از موسسات بین المللی در حدود 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی "تاسیس یک شرکت بیمه ای" توسط صندوقهای حمایتی را از دیگر برنامه های این شرکت در سالجاری عنوان کرد و افزود: قانونگذار به صندوقها اجازه داده است که عملیات بیمه گری را انجام دهند و دولت برای جبران میزان خسارت غرامتی را به این شرکت بپردازد.

وی با بیان اینکه درحال پیگیری تاسیس شرکت بیمه ای هستیم، گفت: اعتبار پیشنهادی برای تحقق این طرح 40 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رضوی در بخش دیگری از این گفتگو به "عاملیت اعتبارات دولتی توسط صندوقهای حمایتی" اشاره کرد و افزود: دولت در قالب طرح آبیاری تحت فشار که از سال 87 آغاز شده ، تاکنون 743 میلیارد تومان پول به صندوقهای حمایتی پرداخت کرده است به طوری‌که تاکنون برای اجرای این طرح در 321 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد منعقد شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از 321 هزار هکتاردر 157 هزارهکتار آن به اتمام رسیده و در 165 هزارهکتار هم اکنون این طرح درحال اجراست، گفت: همچنین از 743 میلیارد تومان تاکنون 473 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی تصریح کرد: البته در بحث قانون هدفمندکردن یارانه ها، شرکتهای مشاوره فنی و مهندسی، مکانیزاسیون کشاورزی و تعاونیهای تولید این عاملیت را دارند.



وی اضافه کرد: مجموع دریافتی صندوقها توسط بخشهای مذکور به علاوه آبیار تحت فشار 858 میلیارد تومان بوده است که تاکنون 569 میلیارد تومان آن به مردم پرداخت شده است.