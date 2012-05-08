روزانه 3 تن زباله پر خطر در بیمارستانهای خراسان شمالی تولید می شود

سیدجواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روزانه 3 تن و 189 کیلوگرم زباله بیمارستانی در 8 بیمارستان فعال در خراسان شمالی تولید می شود.

وی با بیان اینکه حدودا نیمی از این پسماندها عفونی هستند اظهار داشت: از این میزان یک تن و 423 کیلو زباله عفونی و یک تن و 766 کیلو نیز در جدول زباله های غیرعفونی طبقه بندی می شوند.

پورنقی با بیان اینکه بیشترین میزان تولید زباله در بیمارستان امام علی(ع) بجنورد صورت می گیرد تصریح کرد: در این بیمارستان روزانه یک تن و 100 کیلو زباله تولید شده که 500 کیلو از این میزان جزء زباله های عفونی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان با تولید روزانه 550 کیلو و بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد نیز با تولید روزانه 500 کیلو زباله، در رده های بعدی بیشترین تولید کننده های زباله بیمارستانی در استان هستند.

این مسئول اذعان داشت: زایشگاه بنت الهدی بجنورد با تولید روزانه 371 کیلو و بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین نیز با تولید 350 کیلو زباله در رده های بعدی قرار دارند.

وی افزود: بیمارستان ثامن الائمه(تامین اجتماعی بجنورد) روزانه 256 کیلو زباله تولید کرده که از این میزان 106 کیلو جزء زباله های عفونی محسوب می شود.

سیدجواد پور نقی بیمارستان های ارتش و امام خمینی( ره) جاجرم را دارای کمترین میزان تولید زباله دانست و اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی(ره) جاجرم با تولید روزانه 32 کیلو و بیمارستان ارتش نیز با تولید روزانه 30 کیلو زباله، کمترین میزان تولید پسماند بیمارستانی را در استان دارند.

وی در مورد مدیرت پسماند در بیمارستان های استان تصریح کرد: برای تمامی بیمارستان های استان دستگاه بی خطر ساز امحا زباله در نظر گرفته شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: دستگاه های بی خطرساز زباله بجز در بیمارستان های ارتش و زایشگاه بنت الهدی در سایر بیمارستان های استان نصب شده و زباله های این بیمارستان ها در همان محل بی خطر می شود.

وی اظهار داشت: برای دو بیمارستان ارتش و زایشگاه بنت الهدی بجنورد نیز دستگاه بی خطرساز زباله خریداری شده اما هنوز نصب نشده است.

پورنقی گفت: در حال حاضر تمامی پسماندهای این دو مرکز به بیمارستان امام علی(ع) منتقل شده و در آن محل بی خطرسازی می شود.

وی افزود: تمامی پسماندهای عفونی بیمارستان های سطح استان پس از طی مراحل بی خطرسازی( اتوکلاو) برای دفع به شهرداری ها تحویل داده می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مورد برنامه های آتی این دانشگاه در زمینه زباله های بیمارستانی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر تجهیز تمامی بیمارستان های استان به دستگاه های بی خطرساز زباله و همچنین مدیریت هر چه بیشتر پسماندها در سطح استان تاکید دارد.