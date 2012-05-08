اجرای طرح حذف و جایگزینی باغات فرسوده و قدیمی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه کسانی که متقاضی اجرای پروژه حذف و جایگزین باغات فرسوده و قدیمی خود هستند میتوانند به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای استان مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک تحویل دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: این اعتبارات به صورت 85 درصد کمک بلاعوض دولت و 15 درصد سهم کشاورز پرداخت میشود و هیچگونه محدودیت اعتباری وجود ندارد.
منفرد هدف اصلی این طرح را بهبود وضعیت آب چاههای کشاورزی عنوان کرد و افزود: امیدوارم با اجرای صحیح این طرح و مشارکت کشاورزان به این مهم دست یابیم.
وی اضافه کرد: مبلغ 108 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری بابت فعالیتهای مجتمعهای نیمه تمام، گلخانهها، دام و طیور، زنبورعسل، طرحهای شیلات، طرحهای کوچک کشاورزی، توسعه و اصلاح باغات اختصاص یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: سال گذشته در پنج هزار هکتار زمین در استان بوشهر آبیاری تحت فشار انجام شده است.
وی بیان داشت: نرخ خرید گندم به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و تاکنون نرخی برای خرید گندم مشخص نشده است اما اداره غله اعلام کرده نرخ گندم 360 تومان در هر کیلو است که مابه التفاوت آن در آینده پرداخت میشود.
منفرد اذعان داشت: امسال مسئله بیمه گوجهکاران حل و شش هزار هکتار به گوجهکاران استان بوشهر خسارات وارده شده که در آینده این خسارات پرداخت میشود و بیمه جالیز هم به صورت آزمایش در حال اجراست.
نظر شما