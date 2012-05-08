به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید احمدی در این رابطه اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته این مساجد به تفکیک خواهران و برادران و با اولویت دادن به امور فرهنگی معنوی و احیای سیره ائمه معصومین(ع) مراسم معنوی و سنت حسنه اعتکاف را برگزار می‌کنند.

وی برگزاری برنامه‌های فرهنگی حلقه‌های معرفت، اجرای مسابقات فرهنگی، قرائت ادعیه و زیارات، اعمال ام داوود، سخنرانی، مداحی و گفتمان‌های دینی را از جمله برنامه‌های تدوین شده برای ایام اعتکاف برشمرد و خواستار ایجاد فضای مناسب برای هرچه بهتر استفاده کردن معتکفین از برنامه‌های معنوی شد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: اعتکاف می‌تواند نقطه عطف زندگی هر فرد برای برگزیدن راه رستگاری ابدی با التجا به معارف دینی باشد و جوانان که بیشترین گروه سنی شرکت کننده در اعتکاف را تشکیل می‌دهند بیش از سایرین از این فیض جاری الهی بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار داشت: اعتکاف خودسازی‌ و ارتباط بین عرش تا فرش است‌ و به برکت انقلاب اسلامی و تلاش کارکنان تبلیغات اسلامی اعتکاف سال به سال باشکوه خاصی برگزار می‌شود‌.