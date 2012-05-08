هویت فرهنگی کرج دچار مشکل شده است

سید علی آقازاده در حاشیه اولین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری کل استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جمعیت کنونی شهر کرج و مشکلات فرهنگی اجتماعی آن گفت:کرج یک شهر ویژه ای است که با خیلی از شهرهای بزرگ کشور کاملاً متمایز است.



شهردار کرج به اختلاف جمعیت در سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت: جمعیت کرج در سال 1357 حدود 200 تا 250 هزار نفر بوده است که امروز با یک افزایش هزار درصدی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در طول سه دهه جمعیت شهر کرج، ده برابر شده است که می تواند معضلات بسیار زیادی را نشان دهد. نرخ رشد جمعیت در شهر کرج 5/4 درصد است و نرخ رشد جمعیت در کشور متوسط4.1 درصد است که متأسفانه این روند ادامه دارد.



این مسئول به روند مهاجرت اشاره کرد و متذکر شد که این شهر هویت فرهنگی اش دچار مشکل شده است و در سفری که مقام معظم رهبری به کرج داشتند، بهترین تعبیر یعنی «ایران کوچک» را فرمودند که مفهوم و معنای بسیاری در آن نهفته است.



وی یادآور شد: اسباب و لوازم پیشگیری از وقوع جرم را دستگاه قضایی به تنهایی نمی توان یافت که باید تمام قوا در این مهم سهیم شوند.



وی بازنگری در قوانین و اصلاح قوانین را یکی از ضرورت های اقدامات پیشگیرانه خواند و گفت: از نظر امکانات و نیروهای کارآمد باید دستگاههای استان حمایت شوند.

