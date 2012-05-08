مراسم سالگرد ارتحال آیت الله بهجت(ره) در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه دوشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، برخی مسئولان ادارات و جمع کثیری از مردم در مسجد بزرگ صاحب الزمان(عج) برگزار شد.

در این مراسم ابتدا حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران ضمن خوشامدگویی به حاضران به بیان سابقه انقلابی و ولایی مردم ورامین در ۱۵ خرداد ۴۲ و پس از آن پرداخت.

سپس حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی بهجت فرزند حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) طی سخنانی به تشریح عالم هستی پرداخته و گفت:خ داوند تمام این عالم را برای انسان خلق کرده است، انسان یک امتیاز ویژه نسبت به سایر موجودات دارد و آن هم امکان پرواز به سوی پروردگار است، اگر انسانیت انسان پرورش یابد به مراتبی خواهد رسید که ملائک توان رسیدن به آن را ندارند.

وی افزود: خداوند در خود انسان دستگاههای فرستند و گیرنده قرار داده تا به خدا برسد و تنها کافیست این دستگاه ها را روشن کنیم، خداوند قرآن را به عنوان آیین نامه این پرواز برای ما فرستاده است تا بتوانیم برای سعادت ابدی خود اقدامی انجام دهیم.

فرزند حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) با بیان اهمیت زندگی اخروی عنوان کرد: ما ۲۰ سال و بیشتر درس می خوانیم دکتر می شویم، مهندس می شویم که ۸۰ سال باقیمانده از عمر که حداکثر ۱۰۰ سال باشد را به راحتی و با عزت زندگی کنیم، پس چطور این عمر ۱۰۰ ساله تلاش نمی کنیم که یک تا خداوند خدایی می کند و تا ابد در ناز و نعمت و نزد پروردگار زندگی کنیم.

تشیع به برکت وجود علما و فقها زنده مانده است

وی گفت: علما و فقهای زیادی در طول تاریخ بودند که خدمات زیادی هم انجام دادند و تشیع به برکت این عزیزان زنده مانده است و آیت الله العظمی بهجت هم یکی از این علما بودند که علم و عمل را توأمان با هم داشتند و اعتقاد ایشان این بود که راه برای انسان تا بینهایت باز است و انسان تنها برای خوردن، خوابیدن و یک عمر محدود به دنیا نیامده است، زندگی اصلی پس از مرگ است.

گفتنی است در این مراسم که با شور و شوق وصف ناپذیر مردم مواجه شده بود حلقه کثیری از مردم گرد فرزند این مرجع فقید محبوب جهان تشیع جمع آمده بوده و به بیان سئوالات خود راجع به نحوه زندگی و عقاید حضرت آیت الله بهجت(ره) می پرداختند.