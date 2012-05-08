مصر را به نسخه ای از برزیل تبدیل می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المصریون، "عبدالمنعم ابوالفتوح" گفت: من مطمئن هستم که شورای نظامی به نفع هیچ نامزدی عمل نخواهد کرد. اگر شورای نظامی از نامزدی حمایت کند به کشور خیانت کرده است.

وی تاکید کرد: برخی گروهها به دنبال ضربه زدن به انقلاب مردم مصر هستند و برخی کشورهای عربی از نامزدهایی وابسته به رژیم سابق حمایت مالی می کنند.

ابوالفتوح بیان کرد: هر اشتباهی در حق مردم قابل تحمل نیست و کسانی که در خونریزی مردم دخالت داشته باشند محاکمه خواهند شد و کسی نمی تواند درباره خون شهدا معامله کند.

وی افزود: من اگر نتوانم به وعده های خود به مردم مصر عمل کنم یک ساعت هم در پست خود نمی مانم.

از سوی دیگر "حمدین صباحی" از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: اگر من پیروز انتخابات ریاست جمهوری شوم مصر نسخه ای از برزیل خواهد شد.

صباحی بیان کرد: عصر انحصار طلبی به پایان رسیده است.اولویت من ارتباط با کشورهای عربی، آفریقایی و کشورهای اسلامی است اما رابطه با آمریکا نیز حفظ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روابط با آمریکا بر اساس اطاعت محض نخواهد بود و بحران اخیر مربوط به سازمانهای آمریکایی(حمایت مالی آمریکا از برخی نهادی مدنی) بحران شورای نظامی حاکم را نشان داد.

حمدین صباحی بیان کرد: این که افراد متهم بدون محاکمه تحویل آمریکا داده شدند در واقع ضربه ای به کرامت ملی در برابر کشورهای دیگر از جمله آمریکا بود.

صباحی همچنین درباره سیاستهای خود در قبال فلسطین گفت: سیاست من شکستن محاصره غزه و آزادی عبور و مرور فلسطینی به مصر و بالعکس است.

شایان ذکر است انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است 23 و 24 می (2 و 3 خرداد 91 ) برگزار شود.