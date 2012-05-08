بانوی کاراته کار یزدی عازم اردوی تیم ملی کاراته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بانوان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از امروز سه شنبه 19 اردیبشهت ماه در سالن کبکانیان تهران آغاز شد.



اردوی تیم ملی کاراته بانوان در تمامی رده های سنی بزرگسالان، جوانان، امید و نوجوانان با حضور 9 کاراته کار در بخش کاتای انفرادی، چهار تیم در بخش کاتای تیمی و 24 بازیکن در بخش کومیته زیر نظر مربیان پیگیری می شود.



این اردو تا روز جمعه 22 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

حضور هندبالیست یزدی در اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان کشور

هندبالیست یزدی تمرینات خود را در پنجمین اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان کشورمان آغاز کرده است.



کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران 27 بازیکن را برای حضور در پنجمین اردوی تیم ملی دعوت کرد که نام حمیدرضا حکیمیان هندبالیست یزدی نیز به چشم میخورد.



این اردو تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد. پنجمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان به میزبانی استان مرکزی برگزار می شود.

رکابزن پتروشیمی تبریز، صاحب مدال طلا در مسابقات استقامت جاده شد

رقابتهای اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری باشگاه‌های کشور با کسب مقام قهرمانی حسین عسکری از تیم پتروشیمی تبریز در ماده استقامت جاده در یزد به اتمام رسید.

این مسابقات در ماده استقامت جاده با حضور 65 ورزشکار از 13 تیم در مسیر جاده روستای شحنه به سمت خضرآباد یزد به مسافت حدود 135 کیلومتر پیگیری شد که در پایان "حسین عسکری" با زمان سه ساعت و 46 دقیقه و یک ثانیه زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.



"حسین جهانبانیان" و " امیر کلاهدوز" دیگر دوچرخه‌سواران تیم پتروشیمی تبریز نیز با زمان‌های مشترک سه ساعت و 46 دقیقه و 11 ثانیه در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.



در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر، تیم‌های پیشگامان کویر یزد، پتروشیمی تبریز، پیکان تهران، مقاومت همدان، دانشگاه آزاد، سیبک امید نیا، ترافیک تهران، عقاب نیروی هوایی، مدرسه دوچرخه سواری ایران، سورن تبریز، مس کرمان، تک اسپورت البرز و گاز زنجان حضور دارند.



با اتمام مسابقات لیگ برتر، رقابت رکابزنان جوان در نخستین مرحله لیگ کورسی جاده از فردا سه شنبه و طی دور روز به میزبانی یزد آغاز می‌شود.



طبق برنامه زمان‌بندی این رقابت‌ها، مسابقات ماده تایم تریل انفرادی به مسافت 30 کیلومتر روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در مسیر جاده سیمان تجارت مهریز و مسابقات ماده استقامت به مسافت 120 کیلومتر در روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه در مسیر کمربندی جدیدی یزد به تفت برگزار خواهد شد.