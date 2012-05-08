صدور یک میلیون و 800 هزار سند تک برگی در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این سازمان در سال 90 بیش از 34 میلیون خدمت ارائه کرده است که اگر برای هر خدمت سه مراجعه را در نظر بگیریم مردم 100 میلیون بار به دستگاههای مرتبط با ثبت مراجعه کرده اند.

وی افزود: با توجه به الکترونیکی شدن بخشی از خدمات ثبت مراجعات تا یک سوم کاهش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در تبدیل اسناد قدیمی به جدید تاکنون یک میلیون و 800 هزار سند تک برگی به مردم تحویل داده شده است گفت: اسناد صادر شده در سال گذشته در مقایسه با سال 88 بیش از 21 درصد افزایش یافته است.

تویسرکانی اعلام کرد: در سال 90 مقدار 577 هکتار به بانک کاداستر شهری و روستایی اضافه شده که نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش داشته است.

همچنین سازمان ثبت در اقدامی جدید تمامی خدمات موجود برای پلمپ دفاتر تجاری را در قالب دفاتر پستی ارائه کرده تا دیگر مراجعه حضوری صورت نگیرد. همچنین این سازمان در اقدامی دیگر در 30 استان شبکه اختصاصی اینترانت میان دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت ایجاد کرده تا استعلامات به صورت آن لاین انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از ایجاد ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات خبر داد و گفت: در این سامانه با ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات دفاتر ثبت در بانک اطلاعات املاک ثبت می شود که هم اکنون این طرح به صورت آزمایشی در 12 دفترخانه در هرمزگان در حال اجرا است.

تویسرکانی اظهار داشت: سامانه ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی هم ایجاد شده است که در این سامانه به صورت شبکه در تمامی استانها اسامی افراد در شبکه نمایش داده شده تا معاملات آنها ثبت نشود.