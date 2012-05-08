بانکها و موسسات مالی در اندیشه کارآفرینی در سال تولید ملی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مهدوی عادلی صبح سه شنبه در همایش مدیران شعب موسسه مالی و اعتباری میزان وظیفه نظام پولی کشور را جهت دهی درست و هدایت منطقی نقدینگی دانست و افزود: موسسات مالی باید در اندیشه اشتغال زایی و کارآفرینی باشند، اگر این کار صورت بگیرد، هم سپرده گذاران سود می برند و هم کشور از خدمات گسترده ای در جهت رشد و توسعه برخوردار خواهد شد.

این چهره اقتصادی، سرمایه گذاران را به دو گروه ریسک پذیر و مخاطره گریز تقسیم کرد و عنوان داشت: هنر موسسات مالی و اعتبار این است که با روش های مناسب، افراد مخاطره گریز را به ریسک پذیر تبدیل کنند.

لزوم نهادینه شدن اعتماد در نظام پولی

وی عدم اطمینان به بازار پول و سرمایه را دلیل کاهش ریسک از سوی صاحبان نقدینگی ذکر کرد و گفت: باید کوشش کنیم این مولفه هم یعنی اعتماد در نظام پولی و موسسات مالی نهادینه شود.

مهدوی تعداد چک های برگشتی در کشور را حرکت در عرصه افزایش ضریب بی اعتمادی در جامعه خواند و گفت: تداوم این روند، اعتماد را کاهش و هزینه مبادلات را افزایش می دهد.

علت افزایش چک های برگشتی آسیب شناسی شود

وی خواستار آسیب شناسی علت افزایش چک های برگشتی در کشور شد و با طرح این پرسش که دولت چقدر به مردم اعتماد دارد به سختی های اعطای تسهیلات از سوی بانک های دولتی اشاره کرد و گفت: یک شهروند اروپایی برای دریافت مجوز 48 ساعت معطل می شود اما مشابه همان مجوز در ایران تا 6 ماه طول می کشد.

مهدوی با اشاره به اینکه تاسیس شرکت های صوری و چک های بدون پشتوانه باعث تشدید برخوردهای بانکی شده است، گفت: روشن است که دست اندکاران تولید و کسب و کار هم با خوش حسابی و رفتار منظم مالی به رونق اقتصادی کمک کنند.

شرکت های اعتبارسنجی در کشور تشکیل شود

وی ارزیابی های موجود در موسسات مالی و اعتباری را طولانی و فاقد مولفه های کارشناسی دقیق دانست و با اشاره به وجود واسطه های ثالث در جهان توسعه یافته خواستار تشکیل شرکت های اعتبارسنجی در کشور شد.

وی ادامه داد: این شرکت ها در اروپا کار دسترسی به اطلاعات مشتری را با ضریب خطای کمتر انجام و بازپرداخت وام های بزرگ را از طریق سودآوری تضمین می کنند و در صورت برآورد غلط، خسارت می دهند.

مهندسی مالی باعث افزایش چند برابری مبادلات می شود

وی با بیان اینکه سرعت نباید فدای دقت شود، از گرایش به سوی "مهندسی مالی" به عنوان یک روش مدرن در اقتصاد جهان از سوی خیلی از بانک ها خبر داد و گفت: مهندسی مالی باعث افزایش چند برابری مبادلات می شود.

این کارشناس، مبادلات کاغذی را بحران ساز خواند و یادآور شد: نوسانات موجود در بازار نفت که به ایجاد چالش های جدی در غرب انجامیده است، نتیجه مبادلات کاغذی برخی شرکت هاست.

وی تلاش مدیران کلان کشور در کاهش تورم را مهم ترین گام برای بهبود وضعیت تسهیلات و چرخش بهتر مبادلات مالی و بانکی دانست.

مهدوی گفت: هر چقدر سیستم بانکی به طرف الکترونیکی شدن برود، هزینه ها کمتر می شود چون سیستم سنتی مقرون به صرفه نیست.

وی نظام بانکی را قلب اقتصاد خواند و یادآور شد: هر چقدر کار در نظام پولی ، روان تر ، آسان تر ، دقیق تر و کارشناسی تر شود پیکر اقتصادی کشور قوی تر خواهد بود.

مهدوی توجه به تولید و کارآفرینی را باعث ثبات سرمایه و افزایش سود موسسات مالی ذکر کرد و از مدیران این مجموعه خواست پروژه ها را به عنوان وثیقه مد نظر قرار دهند.

مهدوی تاکید کرد: نظام پولی کشور باید به ایده ها به عنوان سرمایه توجه و به حمایت مبتکران بپردازد.

وی خوش نام بودن موسسه میزان را یک عامل قابل اتکا و مهم عنوان کرد و خواستار گسترش این اعتماد مردمی از طریق فرهنگ سازی شد.

در ادامه این نشست آقای غفور حلمی ، رئیس هیات مدیره موسسه میزان در سخنانی با ارائه تصویری از روند رو به رشد میزان در دهه گذشته از رشد خیره کننده سرمایه میزان در دهه اول فعالیت خود خبر داد و گفت: به زودی سهام سه برگی تعویض و به سهام ریالی تبدیل می شود و با ارقام بسیار خوب سهام قدیم و جدید تحویل سهام داران خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: موسسه مالی و اعتباری میزان دریک دهه گذشته با پرهیز از تهییج افکار عمومی در تعاملی صمیمانه با سپرده گذاران و مشتریان و نیز توجه ویژه به انضباط مالی و پولی همواره مشکل گشای فعالان اقتصادی بوده و به سهم خود در فرایند توسعه ملی مشارکت نموده است.

وی افزود: در این مدت مدیران موسسه بنا را بر بهبود روش ها گذاشته، مهمتر از همه بر انطباق فعالیت ها با مقررات و ضوابط بانک مرکزی و بانکداری اسلامی اصرار ورزیده اند.

حلمی با بیان که در سال حمایت از تولید ملی، میزان حمایت از کار آفرینان را در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: میزان در شرایط کنونی به مدد مشتریان و سپرده گذاران فراوان و وفادارش در سکویی قرار دارد که می تواند به بزرگترین پروژه ها در قالب اعطای وام و تسهیلات مشارکت و مساعدت داشته باشد.