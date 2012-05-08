عدم صدور کارنامه فرهنگی یکی از کمبودهای نظام آموزشی حوزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدحسن حسینیپناه برنامههای اخلاقی که فعلا در حوزههای علمیه خواهران به اجرا درمیآید را به برنامههایی که در نظام آموزشی پیشبینی شده است و سایر برنامههای فرهنگی تربیتی تقسیم کرد و افزود: از جمله فعالیتهای فرهنگی تربیتی میتوان به فعالیت دفاتر مشاوره، تربیت مربی اخلاق برای مدارس علمیه، برگزاری جلسات اخلاق عملی، معرفی و اعزام اساتید اخلاق از قم و سایر مراکز استانها به مدارس علمیه و برگزاری اردوهای تربیتی اشاره کرد.
وی با اشاره به عرصهها و عوامل موثر بر اخلاق و تربیت طلاب در نظام تعلیم و تربیت یادآور شد: این عرصهها شامل اهداف تاسیس، پذیرش، اساتید، مدیریت و کادر، برنامههای آموزشی، متون درسی، فضای تحصیلی و ارزشیابی میشود.
مشاور معاونت فرهنگی حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه الزامات تحقق اخلاقمداری در نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران باید رعایت شود، اضافه کرد: یکی از این الزامات باور و توجه مدیران حوزه نسبت به محوریت اخلاق و تهذیب است که در این زمینه باید موسسان در اهداف تاسیس، مسئولان مرکز در اعطای مجوز، مسئولان برنامهریزی در تدوین برنامهها و مدیران در اداره مدارس اخلاقمداری را مدنظر قرار دهند.
وی یکی دیگر از الزامات تحقق اخلاقمداری در نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران را نگاه محوری در اخلاق در پذیرش داوطلبان و اهتمام جدی مدیران و کادر مدارس علمیه به اخلاق و تهذیب در اداره مدرسه علمیه دانست و گفت: در این عرصه باید به جذب، ارزیابی آموزشی و نحوه تدریس توجه کرد.
حجتالاسلام حسینیپناه خواستار توجه به اخلاقمحوری اساتید و محوریت اخلاق و تهذیب در برنامههای آموزشی شد و افزود: در این راستا آموزش مدیریت اخلاقی، توجه به نقش اخلاق در ارزیابی و ارتقای مدیران و تشکیل جلسات وعظ برای مدیران و کادر مدارس علمیه ضروری است.
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاح متون آموزشی و توجه به تاثیرات اخلاقی معماری ساختمان مدارس علمیه هستیم، گفت: اصلاح، قرار دادن اخلاق و تهذیب در اهداف دروس علمیه و توجه به این هدف در ارزیابیها از موارد قابلتوجه در این زمینه است.
مشاور معاونت فرهنگی حوزههای علمیه خواهران ایفای نقش اساسی نسبت به اخلاق و تهذیب در امر ارزشیابی طلاب را یکی دیگر از الزامات تحقق اخلاقمداری در نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران دانست و گفت: کارنامه اخلاقی تربیتی طلاب میتواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور معاونت فرهنگی حوزههای علمیه خواهران یکی از کمبودهای نظام آموزشی فعلی را عدم صدور کارنامه فرهنگی دانست و گفت: باید برای طلاب کارنامه فرهنگی صادر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدحسن حسینیپناه برنامههای اخلاقی که فعلا در حوزههای علمیه خواهران به اجرا درمیآید را به برنامههایی که در نظام آموزشی پیشبینی شده است و سایر برنامههای فرهنگی تربیتی تقسیم کرد و افزود: از جمله فعالیتهای فرهنگی تربیتی میتوان به فعالیت دفاتر مشاوره، تربیت مربی اخلاق برای مدارس علمیه، برگزاری جلسات اخلاق عملی، معرفی و اعزام اساتید اخلاق از قم و سایر مراکز استانها به مدارس علمیه و برگزاری اردوهای تربیتی اشاره کرد.
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