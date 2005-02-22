وضعيت جوي نامناسب مانع امداد رساني به روستا ها شده است // امكان آوار برداري و در آوردن اجساد در روستاي هوتكن وجود ندارد

به گزارش خبرنگارخبرگزاري مهر از زرند ، در حال حاضر وضعيت جوي درشهرستان زرند نا مناسب بوده و به دليل بارش بارش و برف درروستاي هوتكن و همچنين با توجه به اينكه خانه هاي اين روستا بصورت طبقه بندي ساخته شده اند ، عمليات بيرون آوردن اجساد بصورت لودر امكان پذير نيست .

اين گزارش مي افزايد: تاكنون امكاناتي كه توسط نيروهاي امدادي به اين منطقه رسيده بسيار محدود بوده و مسوولين قول داده اند كه يكسري وسايلي كه در بم مانده به شهرستان زرند و هوتكن ارسال كنند.

همچنين از سوي استانداركرمان مديران كل به مناطق و روستاهاي زلزله زده اعزام شده و از نزديك مشكلات منطقه را مشاهده و د رجهت رفع آنها اقدام خواهند كرد .

به گزار ش خبرنگار مهر از" روستاي هوتكن " ، 600 خانوار در روستاي هوتكن زندگي مي كردند كه اكثر آنها زير آوار مانده اند و اقوام آنها براي شناسايي و نشان دادن محل اقامت بستگان خود به منطقه آمده اند بنابراين با توجه به اينكه روستاي هوتكن 100 درصد دچار تخريب شده است پيش بيني مي شود اكثر اهالي اين روستا زير آوار مانده باشند و تعداد كشته شدگان به بيش از هزار نفر برسد.

گفتني است ، هم اكنون با كمك نيروهاي امدادي راه ارتباطي اين روستا در حال باز شدن است اما به دليل كم بودن لودر و بلدزر عمليات به كندي صورت مي گيرد و همچنين امكان ارتباطي و آب و برق در روستا كاملا قطع است.

هم اكنون نيروي انتظامي و بسيج درمنطقه به منظور انجام عمليات امداد ونجات در روستا مستقر شده اند و همچنين نمايند مردم زرند نيز در محل حادثه حضور يافته و در تلاش است تا براي اسكان شب افراد زلزله زده چادر فراهم كند.