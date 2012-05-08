باید عفت را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا علاسوند در دهمین اجلاس مدیران حوزههای علمیه خواهران که در محل مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به کارکرد اسلامی حوزههای علمیه تصریح کرد: در برخی موارد ما بررسی میکنیم که از میان فارغالتحصیلان مقطع سطح دو حوزههای علمیه چند درصد وارد سطح سه میشوند، چند درصد درس خود را ادامه نمیدهند، چند درصد وارد دانشگاهها میشوند و چند درصد جذب فضاهای تبلیغی میشوند، اما به کارکرد اسلامی حوزههای علمیه توجه نمیکنیم.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه باید بتوانند در شهر خود جریانسازی داشته باشند، افزود: علت موفقیت نحلههای مقابل ما در مورد مسائل زنان، جریانسازی است.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه باید با جریانسازی عفت را به مطالبه مردمی تبدیل کنیم، اضافه کرد: این کار، کار حوزه است، اما در این مورد کاری که میشود این است که یک عده زن چادری را در خیابانها قرار میدهیم تا از خانمها بخواهند حجاب خود را رعایت کنند، برداشت زنان از این حرکت این است که زنهای چادری میخواهند حجاب خود را به دیگران تحمیل کنند.
وی با بیان اینکه ما عفاف را به حجاب و آن هم نوع خاصی از حجاب محدود کردهایم، اظهار داشت: اگر ابعاد حجاب به منزله امنیت اجتماعی تبیین شود، مردم آن را به عنوان مطالبه خود قرار میدهند.
علاسوند با بیان اینکه حجاب و عفاف باید از نهاد خانواده در افراد شکل بگیرد، گفت: حتی بسیاری از خانوادههای متدین نتوانستهاند حجاب را در خانوادههای خود بازتولید کنند.
وی با اشاره به لزوم تبدیل حجاب به عنوان یک سرمایه اجتماعی اظهار داشت: ایجاد تشکیلات قوی کنشگری میان افراد باحجاب یکی از اقداماتی است که در این راستا میتواند صورت پذیرد.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ویژگیهای اسلامی بودن حوزههای علمیه را شامل اسلامی بودن دانش، اسلامی بودن رفتار و اسلامی بودن کارکردها دانست و گفت: در بحث اسلامی بودن دانش، باید حوزههای علمیه با جریان علمی کشور همسو شوند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته درصد حضور بانوان در آزمون ورودی مقطع کارشناسی دانشگاهها بیش از آقایان بوده است و اکنون این نصاب وارد مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری شده است، گفت: این نشان از بههمریختگی توازن جنسیتی در تحصیلات تکمیلی دانشگاهها است، اما اگر چنین اتفاقی در حوزههای علمیه بیفتد، یعنی در سطح سه و چهار حوزههای علمیه تعداد طلاب خواهر بیشتری داشته باشیم، بسیار خوب است.
علاسوند مدیر موفق حوزوی را مدیری دانست که بتواند نیروهای نخبه شهر را به سمت حوزه بکشاند و یادآور شد: باید به جای آنکه از طریق فراخوان متقاضیان ورود به حوزههای علمیه خواهران را جذب کنیم، به سراغ استعدادهای برتر برویم و آنها را به حوزههای علمیه خواهران سوق دهیم.
وی با بیان اینکه باید دانش طلاب حوزههای علمیه مبتنی بر متن باشد، تصریح کرد: امروز برخی از مبلغین ادبیات خود را از دانش سکولار اخذ میکنند.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه امروز مردم در شهرهای مختلف در برابر هر سخنی گارد علمی به خود میگیرند، گفت: مردم حتی در روستاها انتظار دارند، با زبان علمی با آنها سخن بگوییم.
وی با اشاره به ویژگی اسلامی بودن رفتار در حوزه علمیه اسلامی افزود: در تربیت افراد باید به دنبال رفتارهایی برویم که سرسلسله افعال پسندیده هستند و بر سایر رفتارها تاثیر میگذارند.
علاسوند با اشاره به آیهای از قرآن کریم این رفتارها را شامل نماز و محافظت از نماز، عفت، اصلاح زبان و اصلاح مال برشمرد و افزود: وقتی برای اصلاح رفتار طلاب برنامهریزی میکنیم باید به این عوامل توجه کنیم.
وی دین را مقصدگرا ندانست و اظهار داشت: دین یک راه است که باید در آن حرکت کنیم و این جهانبینی را به طلاب هم منتقل کنیم.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: فضای تربیتی حوزه باید به گونهای باشد که طلبه با گذشت یک سال از تمرین فضائل بداند چون طلبه است، به سمت احتیاط، مستحبات و ملاحظاتی که مخصوص شان طلبه است، برود.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به تاثیرات جریانسازی بر فضای عمومی جامعه خواستار آن شد که عفت به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا علاسوند در دهمین اجلاس مدیران حوزههای علمیه خواهران که در محل مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به کارکرد اسلامی حوزههای علمیه تصریح کرد: در برخی موارد ما بررسی میکنیم که از میان فارغالتحصیلان مقطع سطح دو حوزههای علمیه چند درصد وارد سطح سه میشوند، چند درصد درس خود را ادامه نمیدهند، چند درصد وارد دانشگاهها میشوند و چند درصد جذب فضاهای تبلیغی میشوند، اما به کارکرد اسلامی حوزههای علمیه توجه نمیکنیم.
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