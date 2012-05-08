70 درصد قطعات پالایشگاه اصفهان ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با انحصارطلبی و تحریم‌زدایی دشمنان ایران اسلامی، در ۱۵ سال گذشته این شرکت به دست کارشناسان خود توانسته تجهیزات مهم و ارزشمندی را به صورت بومی درآورد و انتظار داریم در سالهای آتی تمام تجهیزات پالایشگاه اصفهان در داخل تولید شود تا ضمن کاهش مصارف ارزی، ‌وابستگی به خارج از کشور را به صفر برسانیم.

وی در ادامه افزود: واحدهای خودکفایی و تحقیق و ساخت شرکت پالایش نفت اصفهان از سال‌های پیشین به کمک متخصصان خود موفق به ساخت قطعات یدکی ماشین آلات دوار نظیرتلمبه، توربین، کمپرسور، گیر باکس، مکنده و دمنده و... نیزاقلام دیگری نظیر دمپرهای کوره، برنرها، کنترل ولوها، کولرهای هوایی، مبدل‌های حرارتی و .... شده که تهیه نقشه از طریق مهندسی معکوس و به روش اتوکد انجام پذیرفته و مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان اضافه کرد: در سه سال اخیر این شرکت با تولید قطعات مورد نیاز، نزدیک به ۲۲ میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادی به ارمغان آورده است.