مصطفی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف تازه‌ترین رمان خود با عنوان «وقایع نگاری یک زندیق» خبر داد و گفت: این رمان همچنان سبک و سیاق شخصی من در نوشتن را با خود به همراه دارد و از نظر تاریخی به مقطع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد.

وی افزود: این رمان در واقع به مساله قحطی بعد از وقوع جنگ جهانی دوم در ایران و مهاجرت مردم به شوروی به این دلیل و نیز دلایل سیاسی و غیرسیاسی آن، می‌پردازد.

به گفته جمشیدی این رمان برای نخستین بار سبک خاصی از رئالیزم اجتماعی را به نمایش می‌گذارد که در آن پیوند این شیوه روایت با سورئالیزم ادبی برای مخاطبان به تصویر کشیده شده است.

این نویسنده همچنین گفت: نگاه جزئی‌نگر به حوادث و نقبی که داستان به حوادث اجتماع ایران در این مقطع تاریخی می‌زند به زعم من فضای داستان را به نوعی به رمان انقلاب اسلامی نیز نزدیک کرده است.

وی افزود: این رمان در 250 صفحه نوشته شده است و انتشارات بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان آن را منتشر خواهد کرد.