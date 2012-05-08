به گزارش خبرنگارمهر، حسین طوسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل صنعتگران استان البرز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، اظهار داشت: کمبود نقدینگی صنعتگران البرز سبب کاهش تولید و نیرو می شود.

وی ادامه داد: امروزه مشکلات تولید و تولید کننده که امروزه برخی از واحدهای تولید کننده به آن مبتلا هستند، کمبود نقدینگی و مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز افزود:برخی از صنعتگران استان البرز هم اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می کند که این امر سبب افزایش هزینه های قیمت محصول می شود و همین امر منجر به کاهش تولید و کاهش تولید سبب تعدیل نیرو می شود.

طوسی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در بین صنعتگران استان البرز، اضافه کرد: تحریم های اخیر از سوی برخی از کشورها در افزایش و بالا رفتن قیمت ها تاثیرگذار بوده است.

وی گفت: هدایت سرمایه های سرگردان در چرخه تولید حجم تولید را افزایش و همچنین قیمت تمام شده و تورم را پایین می آورد ولی این امر نیازمند سیاست گذاری صحیح است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز اظهار داشت: یکی از راه های برند سازی و حمایت از تولید تبلیغات است این تبلیغات محیطی و رسانه ای کار هزینه سر سام آور دارد و هر تولید کننده توان این کار را ندارد بنابراین در این زمینه نیازمند حمایت هستیم.

طوسی ادامه داد: تغییر سیاست های مالی و بانکی و مدیریت زمانی در راستای حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موثر است.

آمار دقیقی از تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای صنعتی استان البرز در دست نیست



وی تصریح کرد: آمار دقیقی از تعدیل نیرو و تعطیلی نیرو ندارم این امر به تدریج اتفاق می افتد و وقتی هزینه های یک واحد تولیدی بالا می رود همین امر سبب کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی آن است.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو یک واحد تولیدی و صنعتی استان است.