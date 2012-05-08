برگزاری 3 هزار و 712 برنامه ویژه بزرگداشت هفته زن

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده رئیس ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر امروز سه‌شنبه در نشست خبری هفته بزرگداشت روز زن که در مرکز پژوهشهای سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: امروز درحالی به استقبال هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر می‌رویم که سونامی بزرگی در مسیر جهانی شدن تقریباً وحدت زن و خانواده کشورهای جهان را فرا گرفته و همین وضعیت مانع از پیوند این دو عناصر اساسی جامعه انسانی شده و متاسفانه کشور ما هم از امواج این طوفان مخرب مصون نمانده و براساس این حالت و ضرورت‌های دینی و اجتماعی بوده که مسئولان نظام جمهوری اسلامی بر اتخاذ تدابیر مختلفی و رویارویی با این تهدید برآمدند و شکل گیری مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری یکی از این راهکارها است.

وی گفت: براساس این تکلیف مرکز امور زنان و خانواده اهتمام خود را بر طراحی الگوی تحکیم و تعالی خانواده با مدیریت داخلی زنان نهاده و هفته زن فرصت مناسبی است برای مرور کارنامه زن ایرانی در مقایسه‌ای جهانی خواهد بود.

مجتهدزاده گفت: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی جلساتی در بیش از 9 ماه با اداره کل بیمه‌های تامین اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه موارد مختلفی را در این حوزه به تصویب رسانده است.

وی گفت: پیش نویس لایحه برای تحت پوشش قرار گرفتن زنان خانه‌داری که همسران‌شان تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند و ابلاغ آن توسط دولت و اجرا در برنامه پنجم توسعه یکی از این طرح‌ها است. همچنین بر اساس طرح توسعه مهر در بخش کشاورزی با محوریت ریاست جمهور و حمایت مالی و اقتصادی بانک کشاورزی تسهیلاتی به میزان 300 میلیون ریال برای دختران فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی زارعت- دامپروری- شیلات- باغداری در زمینه بهره‌مندی از تخصص‌های بخش کشاورزی همانند ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌‌ای و ... این تفاهمنامه توسط مرکز و مدیرعامل بانک کشاورزی امضا می‌شود.

وی در ادامه این نشست خبری گفت: دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده چندی پیش با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از صاحب نظران و مشاوران امور زن و خانواده برگزار شد که طی آن آیین نامه داخلی ستاد ملی زن و خانواده با تایید حاضرین به تصویب رسید. در این نشست مقرر شد ستاد ملی زن و خانواده پیشنهادی در خصوص نامگذاری روز رحلت حضرت ام‌البنین(س) در سیزدهم جمادی الثانی به عنوان روز تجلیل از مادران شهدا تنظیم و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند.

رئیس ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر ریاست جمهوری درباره عناوین هفته بزرگداشت مقام زن گفت: روز شنبه 23 اردیبهشت ماه به عنوان روز زن ارزش‌های اسلامی و تعالی جامعه فاطمی، روز 24 زن، بصیرت، عفاف و بیداری اسلامی، 25 زن زندگی سالم، نشاط و تحکیم بنیان خانواده، 25 اردیبهشت زن، حمایت از کار، سرمایه ایرانی و رونق تولید ملی، 27 اردیبهشت زن، ولایتمداری و کرامت انسانی، 28 اردیبهشت زن، امنیت و مشارکت اجتماعی و روز جمعه 29 اردیبهشت نیز به عنوان زن، ایثار، جهاد و فرهنگ انتظار نامیده شده است.

وی گفت: در ایام مبارک میلاد حضرت فاطمه(س) 3 هزار و 712 برنامه با محور فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، نشست‌های عملی و تخصصی، تجلیل و تقدیر از زنان برگزیده، همایش‌ها، دیدارها و نمایشگاه‌هایی در رابطه این موضوع در سراسر کشور برگزار می‌شود. این برنامه‌ها تا کنون از سوی 14 استان و 12 دستگاه اجرایی به ستاد بزرگداشت مقام زن اعلام شده است.

مجتهدزاده گفت:‌ روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در آستانه میلاد بنیانگذار انقلاب مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام و اهدای گل به حرم مطهر ایشان با حضور زنان ولایت‌مدار کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش بزرگ تقدیر از 50 بانوی برگزیده کشور نیز با عنوان بانوی بصیر با حضور ریاست جمهوری در شهر مشهد و در روز 23 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود که در کنار آن از کتاب‌های "زن، جنگ،‌ ادبیات"، "بانوی لاله‌ها"، "آبی آرام"، "مثل شکوفه انار" و "زنان بصیر ایرانی اسلامی" رونمایی می‌شود. همچنین در روز 25 اردیبهشت نیز کتاب "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" و "فلسفه نظام حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن" و "حقوق زن و خانواده" در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رونمایی می‌شود.