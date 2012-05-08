به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان قم با اشاره به اینکه این سازمان در زمینه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اقدامات گسترده‌ای را در سال گذشته به مرحله اجرا درآورده است گفت: در سال جاری نیز تلاش خواهیم کرد برنامه‌های منسجمی را اجرایی کنیم.



داود هاشمی با اشاره به ضرورت اجرای طرح شجره طیبه صالحین افزود: در این طرح مربیان رشته‌های مختلف به عنوان سرگروه در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و سپس نسبت به اجرایی کردن آموخته‌های خود در حلقه‌های صالحین اقدام می‌کنند.



وی با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی محیط‌های ورزشی تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد سطح بصیرت ورزشکاران بسیجی را بیش از گذشته ارتقا دهیم و در این زمینه برگزاری دوره‌های مختلف با رویکردهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌ایم.



وی برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهدا، ‌برگزاری مسابقات مختلف ورزشی با نام متبرک شهدا، تجلیل از خانواده معظم شهدای ورزشکار و برگزاری اردوهای راهیان نور را از جمله برنامه‌های سازمان بسیج ورزشکاران استان قم عنوان کرد و گفت:‌ برگزاری نشست‌های بصیرت، برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت مسائل عقیدتی و انتشار نشریه علمی و آموزشی از دیگر فعالیت‌های این سازمان بوده است.



کتب شهید مطهری پاسخگوی نیازهای جوانان در عرصه جنگ نرم



معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه استان قم با بیان این که آموزش گامی از تربیت است، افزود: باید تربیت را شناخت و چون مخاطب ما انسان است، ضرورت این طرح به اندازه فهم ارزش انسان در عالم می باشد.



حجت الاسلام رضا اعزازی درخصوص ضرورت استفاده از کتب شهید مطهری دراین طرح با بیان اینکه کتب شهید مطهری زیربنای فکری و عقیدتی در جمهوری اسلامی مطرح است، تصریح کرد: بدون فهم کتب استاد شهیدمطهری، فهم تدابیر ولایت کار آسانی نیست.



وی اظهار داشت: برای فراگیر شدن مباحث استاد شهید مطهری باید سرگروه ها مباحثه میدانی داشته باشند و مشکلات متربیان را با کمک قواعد و فرمول های کتب استاد رصد کرده و پاسخ دهند.



معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه استان قم بیان داشت: کتب استاد شهید درجنگ نرم می تواند پاسخ گوی نیازهای نسل جوان باشد. همانطوری که شهید زنده است، کلمات این استاد هم زنده است.



اعزازی درپایان افزود: باید نسل جوان را با کتب شهید مطهری آشنا کنیم تا در برابر تهاجمات دشمن بویژه در جنگ نرم بیمه شوند.



استان قم رتبه برتر در ارزیابی عملکرد طرح نظارتی نوروز 91 را کسب کرد



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزاری طرح نظارتی ویژه نوروز 91 را در استان قم موفق دانسته و گفت استان قم در بین استان‌های کشور رتبه برتر را کسب کرده است.



یونس عالی پور، استان قم را پیشرو در ارائه خدمت به شهروندان و برگزاری طرح نظارتی ویژه نوروز 91 دانست و اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز که هرسال در ایام پایانی سال و روزهای آغازین سال نو برگزار می‌شود یکی از اقداماتی است که این سازمان جهت رفاه شهروندان برگزار می‌نماید.



وی افزود: در ایام نوروز ۳۱ هزار و ۹۷۹ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان از واحدهای صنفی و غیر صنفی صورت گرفته منجر به شناسایی و تشکیل سه هزار و ۱۱۹ پرونده تخلف گردیده است عالی پور در خصوص جزئیات تخلفات صورت گرفته هم اظهار داشت: از این تعداد پرونده یک هزار و ۲۰۶ مورد مربوط به گرانفروشی، یک هزار و هفت مورد مربوط به عدم درج قیمت، ۴۱۲ مورد مربوط به عدم رعایت بهداشت، ۱۸۸ مورد مربوط به کم فروشی و تقلب و ۱۹۵ مورد مربوط به عدم صدور فاکتور ، ۱۶ مورد تخلف مربوط به حراج‌های غیر قانونی کالا و ۹۵ مورد دیگر مربوط به سایر تخلفات بوده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، کمترین پرونده تخلف را مربوط به حراج غیرقانونی کالا و بیشترین مورد پرونده تخلف را مربوط به گرانفروشی دانست.

