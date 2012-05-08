خبرنگاران اردبیل گرفتار تنگ نظری/دستور مدیر برای بایکوت خبرگزاریها

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون تلاش مطبوعات متعهد اردبیل که شاید به معنای واقعی به تعداد انگشتان دست هم نرسد، برای اطلاع رسانی در بسیاری از مواقع به دلیل عدم همکاری مدیران و رابطان اداری با رسانه ها بی نتیجه مانده و مطبوعات را در پیاده کردن وظایف خود با تنگناهای بسیاری روبرو کرده است.

بینش سنتی و جهت گیریهای سوال برانگیز برخی مدیران باعث شده اجازه شرکت در نشستهای خبری به برخی خبرنگاران داده نشود و این دسته عملا برای اطلاع رسانی ساده نیز با مشکل مواجه شده بطوریکه به جای پیگیری و علاقمندی این ادارات برای درج اخبار و فعالیتهای آنها، خبرنگاران پیگیر جلسات و نشستهای خبری بوده و با تماسهای مکرر تلفنی جویای وقت مصاحبه و انعکاس اخبار هستند.

دستور مدیرکل برای دعوت از یک خبرگزاری

نمونه برخورد خارج از عرف و جهت دار مدیران این استان، دستورالعمل جدید مدیر یکی از ادارات حوزه اشتغال برای روابط عمومی این واحد است که در این دستور صریحا اشاره شده برای پوشش اخبار این سازمان فقط از یک خبرگزاری دعوت شود.

وی در بخشی از این دستور خود بدون توجه به فعالیتهای رسانه ای شش نمایندگی خبرگزاری و انتشار 32 هفته نامه و بیش از پنج نمایندگی روزنامه های معتبر کشور در استان اشاره کرده که سایر خبرگزاریها می توانند اطلاعات خود را از این خبرگزاری دریافت کنند.

این دستور صریح نشان داده که مدیر این سازمان از اصل اطلاع رسانی و شرح وظایف خبرگزاریها و مطبوعات آگاهی نداشته و در زمینه برخورداری از سواد رسانه ای در سطح بسیار پایینی قرار دارد، چنانچه بسیاری از مدیران کل این استان نیز حتی تفاوت خبرگزاری و نشریات را نمی دانند و بارها در مصاحبه ها با این سئوال مواجه بوده ایم که مصاحبه یا مطلب ما کی چاپ خواهد شد.

این مدیر برخلاف روال قانونی با ابلاغ قوانین نانوشته روابط عمومی خود را ملزم کرده است که دعوت به مصاحبه هیچ یک از خبرگزاری ها را نپذیرد، و این نادیده گرفتن تلاش خبرنگاران متعهد که در راستای اطلاع رسانی و بهبود کیفی فعالیتهای خبری صورت می گیرد، است.

ادارات گرفتار انتصابهای غلط در حوزه روابط عمومی

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان اردبیل در این خصوص با انتقاد از تفکر موجود در سازمانها و نحوه جذب نیروهای روابط عمومی در ادارات در مرحله اول مدیران را بزرگترین بازنده این بازی ناعادلانه عنوان کرد.

بلال پیرمحمد در گفتگو با مهر با تاکید به این موضوع که وظایف روابط عمومی ها بخشی از وظایف عالی ترین مقام اجرایی یک اداره است تصریح کرد: در صورت عدم توجه به این مهم نه تنها بسیاری از فعالیتهای سازمان مختل می شود بلکه ارتباط سازمان با محیط خارجی خود که رسانه ها بخشی از آن هستند افت چشمگیری خواهد داشت.

وی با اشاره به انتخاب نادرست برخی مدیران روابط عمومی در دستگاه های دولتی استان متذکر شد: روال قانونی و اصولی به این شکل است که مدیرکل این دستگاه ها سه کاندیدا برای این سمت به شورای هماهنگی معرفی می کند تا شورا از بین آنها فردی را که صلاحیت بالاتری دارد، برگزیند.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان اذعان داشت: در حال حاضر در هیچ یک از ادارات استان این اتفاق نمی افتد و می توان گفت نظر مدیر حتی به روال قانونی ارجحیت دارد.

روابط عمومی فرق خبرگزاری و نشریه را نمی داند

وی با ابراز تاسف از نتیجه بازرسیهای شورای هماهنگی روابط عمومی ها از روابط عمومیهای استان یادآور شد: این بازرسی ها نشان داد در برخی موارد روابط عمومی حتی تفاوت خبرگزاری و نشریه را نمی داند و به خود زحمت مطالعه و رصد رسانه ها را هم به عنوان یکی از اولویتهای کاری نمی دهد.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اردبیل تصریح کرد: فعالیت روابط عمومی فراتر از تهیه چند پلاکارد است و به تمامی روابط عمومی ها توصیه می شود حداقل در حوزه کاری و شرح وظایف خود مطالعات لازم را انجام دهند.

پیرمحمد از تدوین شرح وظایف جامع روابط عمومی ها بر اساس شرح وظایف ادارات خبر داد و عنوان کرد: با در نظر گرفتن وضعیت آشفته روابط عمومی های ادارات در نظر داریم طی بازدید هایی هم مدیران و هم همکاران فعال در روابط عمومی ها را با شرح وظایف این بخش کلیدی آشنا کنیم.

وی یکی دیگر از علتهای نبود نیروهای کارآمد در این بخش از ادارات را کم بودن نیروهای فارغ التحصیل در رشته روابط عمومی خواند و عنوان کرد: بسیاری از مدیران در گزینش این نیروها به علت کمبود متخصصان امر با مشکل مواجه بوده و وارث ساختارهای غلط اداری هستند.

مدیران باید در نشست خبری خبرنگاران حضور یابند

پیرمحمد اظهار داشت: عدم تخصص و شناخت مدیر نیز زمانی که حتی نیروی مناسب در روابط عمومی باشد در مجموع نتیجه نامساعدی داشته و دست تخلف از فعالیتهای درست و حرفه ای یا اشتباه را باز می گذارد.

وی نمونه این مسئله را در تعامل اندک مدیران با اصحاب رسانه دانست و گفت: تا زمانی که مدیران روابط عمومی مناسبی نداشته باشند خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند و حتی در بسیاری از مواقع اطلاعی از اخبار و گزارشات درج شده در رسانه ها ندارند.

این مدیر روابط عمومی عنوان کرد: یکی از ایده های شورای هماهنگی برای رفع این مشکل دعوت از مدیران برای حضور در خانه مطبوعات استان و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران است تا روال جاری نشستهای خبری و رفتن خبرنگار به ادارات شکل دگرگونه ای بگیرد و هر از گاهی مدیر نیز به نشست خبری خبرنگار برود.

خبرنگاری که برای هدیه بیاید، دعوت نمی شود

در عین حال مسئول روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر رفتار غیرحرفه ای برخی خبرنگاران را دلیل عدم دعوت خبرنگار به جلسات و نشستهای خبری عنوان کرد.

شاپور آذروند تاکید کرد: در هر نشست خبری چهره های جدیدی به عنوان خبرنگار حضور می یابند که به جای پوشش اخبار و انعکاس آن بیشتر مشتاق دریافت هدایای پایان جلسه هستند.

اما این اظهارات در حالی بیان می شود که به نظر می رسد این موضوع فقط فرافکنی و تعبیر نادرست از رفتار نادرست سازمانی است، چنانچه تجربه و شواهد ثابت کرده که در بیش از 90 درصد اینن موارد علت اصلی دعوت نشدن یک مطبوعه خاص یا خبرنگار موضع متعهدانه و نقادانه آن بوده است.

مدیران تعریف درستی از مطبوعات ندارند

آذروند در پاسخ به این موضوع تصریح کرد: برخی مدیران تعریف و تصویر درستی از رسانه و مطبوعات در ذهن خود ندارند و از این رو شناخت کافی از حیطه مسئولیتهای این صنف نیز نخواهند داشت.

وی انتقاد را یکی از اهرمهای کنترلی ادارات به جهت بهبود وضع کیفی آن عنوان کرد و گفت: در صورتی که مدیران بهره برداری درستی از نقد سالم مطبوعات داشته باشند می توانند تهدیدهای سازمانی را به فرصتها و ضعفهای درون سازمانی را به قوتها تبدیل کنند.

این مسئول روابط عمومی برخوردهای سلیقه ای را بیشتر از سوی روابط عمومی می داند تا مدیران و معتقد است پل ارتباطی مطبوعات با سازمان در وهله اول با روابط عمومی ها است.

روابط عمومی پلاکارد نویس نیست/ضرورت ورود شورای روابط استان

وی در پاسخ به سوالی در خصوص درصد همسویی مدیران با روابط عمومی ها برای کاهش چنین برخوردهای سلیقه ای، تصریح کرد: اکثر مدیران حیطه روابط عمومی را کاملا سطحی و افراد شاغل در آن را در حد نصاب پلاکارد در مناسبتها می دانند.

آذروند با انتقاد از این دیگاه مدیران متذکر شد: به جز تعداد اندکی از ادارات استان که به انگشتان یک دست هم نمی رسد در سایر ادارات تعاملی سازنده بین مدیر و روابط عمومی وجود ندارد.

وی نزدیک به 95 درصد از انتصابهای روابط عمومی ها را به دلیل ضعف بینش مدیران به این حیطه، سلیقه ای و بدون پایه و اساس منطقی دانست و افزود: بیشتر افراد شاغل در حیطه روابط عمومی در مهارتهای اولیه نیز دچار مشکل می شوند.

با وجود اینکه شورای هماهنگی روابط عمومی های اردبیل وظیفه نظم دهی و آموزش و حتی دخالت در انتصابهای نابه جای روابط عمومی ها را به عهده دارد، اما تاکنون به دلیل عملکردهای فورمالیته و تشکیل جلسات فاقد نظم و بی توجهی به رویکرد عملیاتی نتواسته است در کاهش این مشکلات تاثیرگذار باشد و همچنان مدیران با نگرش سنتی و غیرعلمی با نظر شخصی مسئولان روابط عمومی را انتخاب می کنند.

به طوریکه هیچ یک از جلسات این شورا اطلاع رسانی نشده و حتی خود این شورا در تعامل ضعیف با مطبوعات با تشکیل جلسات غیر کاربردی پشت درهای بسته بدون توجه به اختیارات قانونی، اقدامی در راستای اعمال قوانین نمی کند.

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گزارش: ونوس بهنود