دانشگاهیان در بخش کشاورزی ورود کنند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استفاده از ظرفیتهای دانشگاهیان برای توسعه بخش کشاورزی به عنوان اولویت اول اقتصادی در سال جاری، اظهار داشت: استان البرز با داشتن زمینهای مستعد کشاورزی بسیار و آب و هوای مناسب یکی از استانهای مطرح در حوزه کشاورزی است که در صورت استفاده از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی می توان بهره برداری بیشتری از منابع موجود کرد.
وی گفت: در سال جاری دو هزار هکتار از اراضی ملی استان به توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شده است و همین امر ضرورت حضور مستقیم دانشگاهیان را بیشتر می کند.
فرهادی ادامه داد: استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی دانشگاهیان و حضور این نیروها به عنوان مشاور در ستاد توسعه کشاورزی می تواند در افزایش بهره وری در این بخش تاثیر قابل توجهی بگذارد.
استاندار البرز اظهار داشت: به عنوان نمونه برای هر طرحی که به این ستاد معرفی می شود، یکی از مهندسان بخش کشاورزی به منظور اجرای صحیح طرح نظارت داشته باشد.
فرهادی گفت: همراهی مشاوران به عنوان ناظران طرحها یک ضرورت و لازم است دنبال شود.
استاندار البرز گفت: با تشکیل ستاد توسعه بخش کشاورزی در سال جاری به طور ویژه به بهروری از ظرفیتهای این بخش توجه می شود
کرج – خبرگزاری مهر: استاندار البرز با تاکید بر لزوم ورود دانشگاهیان در بخش کشاورزی تصریح کرد: تعداد نیروهای دانشگاهی در حوزه کشاورزی زیاد است، ولی در بخش عملیاتی تعدادشان زیاد نیست.
عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استفاده از ظرفیتهای دانشگاهیان برای توسعه بخش کشاورزی به عنوان اولویت اول اقتصادی در سال جاری، اظهار داشت: استان البرز با داشتن زمینهای مستعد کشاورزی بسیار و آب و هوای مناسب یکی از استانهای مطرح در حوزه کشاورزی است که در صورت استفاده از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی می توان بهره برداری بیشتری از منابع موجود کرد.
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