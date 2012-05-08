بازسازی سه قنات در منطقه 19/ مبارزه با جانوران موذی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نصر افزود: آبیاری فضای سبز، تلطیف هوا، کاهش خسارات ناشی از زلزله و بهره برداری از قناتها را برای استفاده در زمانهای موردنیاز از دلایل مهم بازسازی قناتها در منطقه خواند.

وی در خصوص موقعیت قناتها اظهار داشت: قنات اندرمون از شهرک صاحل آباد شرقی و بزرگراه آزادگان وارد ناحیه یک می شود؛ قنات کریم آباد از شهرک صالح آباد غربی و بزرگراه آزادگان و قنات حسن آباد هم از طریق شهرک صالح آباد غربی، بزرگراه آزادگان و میدان مرکزی میوه و تره بار وارد ناحیه دو می شود.

این مسئول یکی از طرحهای مهم اداره مسیلها و قنوات این حوزه را نصب سپتیک(انباری آب) در قنوات منطقه بیان کرد و افزود: با اجرای این طرح بخشی از آب مورد نیاز بوستانها، جنگلکاریها و قطعات فضای سبز مرتفع و سیستم آبیاری منطقه تقویت خواهد شد.

مبارزه با جانوران موذی در شهرری

روستاهای محدوده حریم منطقه 20 به منظور مبارزه با جانوران موذی طعمه گذاری شد.

با توجه به اهمیت پاکسازی بخش حریم از جانواران موذی طی هفته گذشته طعمه گذاری 120 کلونی در روستاهای قاسم آباد و محمود آباد انجام شد.

مبارزه و کنترل جمعیت جانوران موذی در اولویت برنامه های اداره خدمات شهری ناحیه هفت شهرداری منطقه 20 قرار گرفته و در همین راستا نسبت به نصب دو تخته پلاکارد، توزیع 170برگ بروشور، نصب 20عدد دریچه یکطرفه، انسداد 18 منفذ، لانه کوبی 15منفذ و تعداد پنج عدد لاشه در روستاهای قاسم آباد و محمود آباد اقدام شده است.

شهروندان و ساکنان بخش حریم در صورت مشاهده سگهای ولگرد در سطح محدوده برای هماهنگی اعزام اکیپ اتلاف می توانند با سامانه 137 و 1888 تماس بگیرند.