شناسایی سه هزار و 665 معلول ناشنوا در همدان

ابوالفضل باب الحوائجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش شنوایی، شایع ترین نقص مادرزادی است و میزان شیوع کم شنوایی در زمان تولد بیش از دو برابر مجموع دیگر اختلالات قابل ارزیابی کودکان است.

وی از اجرای طرح غربالگری شنوایی نوزادان در استان همدان خبر داد و گفت: طرح غربالگری شنوایی نوزادان به منظور پیشگیری از ناشنوایی نوزادان برای نخستین بار در کشور، در همدان اجرا شد.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان همدان با اشاره به اینکه کم شنوایی در کودکان وضعیتی پنهان است و در صورت اجرا نشدن برنامه های غربالگری شنوایی، کم شنوایی تا ۱۸ماهگی پنهان می ماند، گفت: در این طرح از این پس با هماهنگی انجام شده با ثبت احوال نوزادانی که به هر دلیلی از سوی کارشناسان شنوایی سنج غربالگری نشده اند با الصاق برچسب توصیه نامه بر روی شناسنامه آنان به مراکز شنوایی سنجی هدایت می شوند.

وی گفت: طرح غربالگری شنوایی نوزادان با هدف شناسایی به موقع و زودهنگام مشکلات شنوایی و ارائه خدمات لازم و مداخله بهنگام برای جلوگیری از عوارض کم شنوایی حداکثر تا سن یک ماهگی نوزاد صورت می گیرد.