گروه صنعتی لاوان تابلو کرمان نیاز عمده صنعت برق کشور را رفع کرده است

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت بارز کلید لاوان تنها تولید کننده سکسیونر گازی و دژکتور در کشوربوده که از سال 88 فعالیت خود را آغازکرده است.

وی افزود: در این واحد تولیدی با انجام مهندسی معکوس و بدون اینکه تحت لیسانس کشورهای دیگر باشد، در راستای تولید ملی گام مهمی برداشته است.

وی تصریح کرد: کلیه اجزای موردنیاز برای محصولات لاوان در خود مجموعه تولید می شود.

مدیر عامل گروه صنعتی لاوان تابلو کرمان در خصوص صادرات محصولات تولیدی خود بیان داشت: با توجه به اینکه تقاضای بازار داخلی ما بسیار زیاد بوده، هنوز محصولات ما صادر نشده و بیشتر در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

قربانی افزود: در حال حاضر 400 واحد صنعتی تابلوسازی در کشور داریم اما کلید بارز که در زمینه سکسیونرهای گازی فعال بوده، تنها واحد در کل کشور است.

مدیر عامل گروه صنعتی لاوان تابلو کرمان از اشتغال 160 نفر در این واحد صنعتی خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد بیش از 50 نفر کارشناس رشته های مرتبط هستند.

وی ادامه داد: گروه صنعتی لاوان تابلو کرمان در زمینه تحقیقات و انجام کارهای پژوهشی برنامه های گسترده ای داشته است.

قربانی از ورود یکی دیگر از تولیدات لاوان تابلو به بازار درآینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این محصول برای اولین بار است که در کشور تولید می شود، نیاز مبرم صنعت برق کشور است.

مدیر عامل گروه صنعتی لاوان تابلو کرمان در خصوص مشکلات این واحد تولیدی گفت: در کشور باید به بخش تولید توجه بیشتری شود.

وی افزود: شرکتهای توزیع برق در داخل کشور باید به ما اعتماد کنند چرا که یکی از اولویت های اصلی ما در این واحد صنعتی، توجه به مسایل کیفی و کاهش خطا در محصولات است.



