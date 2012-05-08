گرگان میزبان همایش بزرگ بازاریابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دستجردی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از 14 فروردین برنامه ها و جلسات ما برای برگزاری این همایش آغاز شده و نزدیک به 12هزار نامه به صورت حضوری ارسال کرده ایم.

وی ادامه داد: این همایش در دو پارت دو ساعته برگزار می شود که در پارت اول دکتر روستا که یکی از بزرگترین تئورسین های بخش بازاریابی ایران و خاورمیانه است، سخنرانی می کنند و در پارت دوم دکتر کامران صحت در خصوص بحث روانشناسی عنوان همایش و عام کردن و کردن موضوع سخنان خود را ارائه می کنند.

وی اظهار داشت: با قراردادی که با سازمان توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری بستیم تمام افرادی که به عنوان کارمند یا از ادارات دولتی در این همایش حضور می یابند 12ساعت ارتقای پایه شغلی دریافت می کنند .

دستجردی با بیان اینکه این شرکت نماینده انحصاری آکادمی آکسفورد انگلستان است افزود: مدرک اعطا شده زیر نظر آکادمی است و شرکت فراز اندیشان حکیم تنها دارنده ایزوهای آموزشی استاندارد در شمال کشور است.