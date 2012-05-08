جنایت علیه خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهی گذرا به اخبار حوادث جنایی در اقصی نقاط جهان باعث جلب توجه و سپس انزجار و تأسف ما نسبت به عجیب ترین نوع جنایت و قصاوت که کشتار اعضاء خانواده خصوصا فرزندان است می شود.

هر چند این نوع جنایت مختص جغرافیا و مردم خاصی نمی باشد و حتی سابقه تاریخی آن به قربانی کردن فرزندان در برابر خدایان خیالی و یا زنده بگور کردن دختران در عربستان پیش از اسلام و سوزاندن مادر به همراه جنازه پدر در بعضی از آئین ها بر می گردد، ولی قتلهای خانوادگی عصرجدید کمتر علت آئینی داشته و مطالعات صورت گرفته اصلی ترین دلایل آنرا بیماری و عدم تعادل روانی قاتل – فقر مفرط اقتصادی و فرهنگی – اختلافات خانوادگی عمیق و انتقام از همسر و نهایتا اعتیاد شدید خصوصا به مواد مخدر جدید می دانند.

البته جامعه شناسان پیدایش این علائم در جامعه را نشان از کج کاری نهادهای اجتماعی و هشداری برای سیاست گزاران و برنامه ریزان عمومی عنوان می کنند.

در کشور ما نیز هرچند آمارها افزایشی نشان نمی دهند ولی چند مورد کودک آزاری و قتل اعضاء خانواده در سال گذشته و اوایل سال جاری رسانه ای شده و توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد که نیاز به آسیب شناسی جدی برای دستیابی به راهبردهای کنترلی دارد.

در تعاریف قانونی از فرزندکشی تحت عنوان سلب ارادی و ظالمانه حیات اولاد به وسیله پدر و مادر بالغ و عاقل یاد شده و بررسی های اولیه نشانگر آن است که والدین قاتل خود دوران کودکی خشن و رنج آوری را تحمل کرده اند و خشونت را به عنوان یک روش و حق والدینی پذیرفته اند . در واقع در روانشناسی این افراد کودک و یا همسر یک ملک است و والدین مالک آن و نه به تعبیر زیبای متون دینی یک «امانت الهی».

خصیصه دیگر اینگونه والدین فقدان آشنایی با مهارت های زندگی و اصول تعقل است. منطق این افراد سطحی و تابع قانون «یا پیروز می شویم یا همه چیز را از بین می بریم» است.

بعضی از آنها در بازجویی های خود اظهار می دارند که این قتل از روی احساس مسئولیت!! بوده است چون نمی خواستند سرنوشت کودکان خود را بدست اجتماع غدار بسپارند پس آنها را از زحمت زندگی با ذلت رها ساخته اند.

در منابع دینی حکمت های فراوانی آورده شده که اگر تربیت های ما گوشه چشمی به آنها داشتند مانند اسلاف خود هیچگاه شاهد این اخبار تلخ که میراث مادی شدن کامل بشریت امروز است نبودیم.

قرآن کریم در نهیب به کسانی که فرزندان خود را می کشتند آنرا گناهی بزرگ دانسته و حاصل ناامیدی از رزق و روزی الهی و پندارهای غلط پیشینیان می داند.

امام علی (ع) نیز در فرازی از نهج البلاغه می فرمایند: «خداوند عقل را به انسان نداد جز آنکه روزی او را با کمک عقل نجات بخشد.»

و در کلام دیگر معصومین داریم که «ظرف امور بر چهار بخش می باشد که سه قسمت آن تلاش و یک بخش آن توکل به خداوند کریم است» و خیام شاعر پارسی گوی ایرانی این مضامین را در رباعی زیبای خود چنین می آراید که:

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوش باش و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

البته نصایح و توصیه های فردی فوق نافی اقدامات لازم سازمانها و نهادهای اجتماعی مسئول نیست.

به نظر می رسد نهادهای متولی برای پیشگیری و کنترل وقایع آتی بر اساس مطالعه حوادث قبلی باید در دو محور فعالیت های خود را سازماندهی نمایند:

1- آموزش مهارتهای برخورد عقلانی با مشکلات خصوصا در رسانه های همگانی

2- شناسایی افراد در معرض آسیب؛ و مداخله قانونی و قضائی موثر در بحران از طریق ساز و کارهایی مانند بها دادن به گزارشات مردمی و NGO ها به 123 (اورژانس اجتماعی) و 110 (فوریت های پلیسی) و..

سرهنگ رضا غنی لو - رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا