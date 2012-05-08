آمل میزبان بسکتبال جانبازان و معلولان شمال/ حضور 16 تیم

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور چهار تیم گیلان، گلستان، مازندران و سمنان از 28 اردیبهشت ماه جاری به مدت دو روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.



وی افزود: این مسابقات در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه و صبح جمعه 29 اردیبهشت ماه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزارمی شود.



سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان مازندران ادامه داد: تیم های شرکت کننده در این مسابقات عصر چهارشنبه وارد آمل می شوند و مراسم قرعه کشی شب چهارشنبه انجام خواهد شد.



عسگری پور با بیان اینکه مرحله گروهی مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان قهرمانی کشور در چهار گروه و با حضور 16تیم برگزار می شود، اضافه کرد: در پایان مرحله گروهی این مسابقات، دو تیم برترهر منطقه به مرحله یک چهارم نهایی صعود خواهد کرد.



وی اضافه کرد: هنوز میزبان مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات مشخص نشده است.



سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان مازندران اضافه کرد: تیم منتخب مازندران از بسکتبالیست های جانبازان و معلولان تیم باشگاه لوبون آمل هستند که با کسب نایب قهرمانی در مسابقات فصل گذشته دسته یک باشگاه های کشور به لیگ برترصعود کردند.



عسگری پور یادآورشد: تیم منتخب مازندران یکی از امیدهای صعود از مرحله گروهی مسابقات به دور دوم است.