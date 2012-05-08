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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

آمل میزبان بسکتبال جانبازان و معلولان شمال/ حضور 16 تیم

آمل میزبان بسکتبال جانبازان و معلولان شمال/ حضور 16 تیم

آمل - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان مازندران از میزبانی آمل برای برگزاری مرحله مقدماتی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان قهرمانی کشور اواخر ماه جاری خبر داد.

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور چهار تیم گیلان، گلستان، مازندران و سمنان از 28 اردیبهشت ماه جاری به مدت دو روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه و صبح جمعه 29 اردیبهشت ماه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزارمی شود.

سرپرست تیم بسکتبال با  ویلچر جانبازان و معلولان مازندران ادامه داد: تیم های شرکت کننده در این مسابقات عصر چهارشنبه وارد آمل می شوند و مراسم قرعه کشی شب چهارشنبه انجام خواهد شد.

عسگری پور با بیان اینکه مرحله گروهی مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان قهرمانی کشور در چهار گروه و با حضور 16تیم برگزار می شود، اضافه کرد: در پایان مرحله گروهی این مسابقات، دو تیم برترهر منطقه به مرحله یک چهارم نهایی صعود خواهد کرد.

وی اضافه کرد: هنوز میزبان مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات مشخص نشده است.

سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان مازندران اضافه کرد: تیم منتخب مازندران از بسکتبالیست های جانبازان و معلولان تیم باشگاه لوبون آمل هستند که با کسب نایب قهرمانی در مسابقات فصل گذشته دسته یک باشگاه های کشور به لیگ برترصعود کردند.

عسگری پور یادآورشد: تیم منتخب مازندران یکی از امیدهای صعود از مرحله گروهی مسابقات به دور دوم است.

کد مطلب 1597028

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