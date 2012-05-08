به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم های سقوط کننده به لیگ دسته یک مشخص شدند، سازمان لیگ ترجیح داد زمان بازی های هفته آخر را تغییر بدهد. بر این اساس چهار مسابقه حساس یعنی تراکتورسازی با ملوان، مقاومت سپاسی با صبا، سپاهان با مس سرچشمه و استقلال با نفت تهران همزمان و از ساعت 19:30 آغاز می‌شود. رقابت اصلی قهرمانی بین تراکتورسازی و سپاهان است و استقلال هم شانس کمی برای رسیدن به این عنوان دارد. صبای قم و نفت تهران هم برای کسب سهمیه آسیایی تلاش می‌کنند. پرسپولیس هم ساعت 18 مقابل فولاد قرار می گیرد.

ساعت بازی های هفته آخر لیگ به شرح زیر است:

جمعه 22 اردیبهشت 91

* داماش گیلان - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* راه آهن - شاهین، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان

* مس کرمان - ذوب آهن، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان

* سایپا - نفت آبادان، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج

* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه الغدیر اهواز

* فولادمبارکه سپاهان- مس سرچشمه، ساعت 19:20، ورزشگاه فولادشهر

* تراکتورسازی تبریز- ملوان انزلی، ساعت 19:20، ورزشگاه یادگار امام(ره)

* مقاومت سپاسی - صبای قم، ساعت 19:20، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استقلال - نفت تهران، ساعت 19:20 ورزشگاه آزادی

به گفته غلامرضا بهروان سرپرست سازمان لیگ محل برگزاری بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان هم با تقاضای هیئت فوتبال استان خوزستان و موافقت دبیرکل فدراسیون فوتبال از ورزشگاه تختی به ورزشگاه الغدیر تغییر یافت.