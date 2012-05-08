رئیس هیئت اسکواش استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در نخستین مجمع انتخابات هئیت اسکواش کردستان "شاهو طوفانی" با کسب کل آراء به عنوان رئیس هئیت اسکواش استان کردستان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

در این انتخابات نیز همچون گذشته تنها کاندیدای پست ریاست هئیت اسکواش استان کردستان شاهو طوفانی بود که با کسب کل آراء به مدت چهار سال ریاست هئیت اسکواش را بر عهده گرفت.

رئیس جدید هئیت اسکواش استان کردستان در این مراسم طی سخنانی به معرفی برنامه های خود برای هئیت اسکواش پرداخت و گفت: ایجاد چارت مشخصات اعضاء، استفاده از ورزشکاران تحصیل کرده، تقویت زیرساخت سخت افزاری این رشته در استان، برگزاری کلاس مربیگری و داوری در سطوح مختلف، اطلاع رسانی و ترویج ورزش اسکواش در استان ها و انتقال این رشته به شهرستان ها است.

طوفانی ادامه داد: جذب بازیکنان در سنین پایه در تمامی شهرستان ها، برگزاری کلاس های تابستانی اسکواش برای دانش آموزان، مکان سنجی 20 محل در پارک های سنندج، ساخت تک دیواره های اسکواش در مدارس و شرکت فعال در طرح الماس از دیگر برنامه های هیئت به شمار می رود.

وی خواستار حمایت های مالی فدراسیون به ورزش نوپایی اسکواش در استان کردستان شد و بیان کرد: برای ساماندهی فعالیت های ورزشی اسکواش در استان کردستان نیاز به حمایت های مالی وجود دارد و باید دستگاه های دولتی در این بخش مشارکت داشته باشند.

شاهو طوفانی با کسب کل آراء از 12 نفر حاضر در مجمع به مدت چهار سال سکان دار هئیت اسکواش استان کردستان شد.