7500 زنجانی 14 خرداد به مرقد امام (ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ذکرالله کاظمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شهرستان افزود: استان زنجان خوشبختانه در بحث‎های مهم کشوری از جمله انتخابات ومناسبت‌های مذهبی همیشه پیشرو بوده و برنامه‎‌های اثرگذاری را در این مراسم اجرا کرده است.

وی ادامه داد: مهمترین رکن برگزاری برنامه‌ها در مناسبت‌های مختلف تاکید بر شعار ملی است که رهبر معظم انقلاب برآن اشاره کرده است و باید گفت که همه دستگاه‎‌ها باید در اجرای برنامه‌های خود به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه بسیاری داشته باشند.

کاظمی بر بحث امنیت قابل قبول در استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امنیت مردم در استان، جزء شاخص‎های مهمی است که می‌توان به آن اشاره کرد و همچنین نحوه برخورد مردم با مسافران نیز جزء دیگر شاخص‌هایی است که در نظرسنجی استان مدنظر قرار گرفته است.

معاون فرماندار زنجان به فرا رسیدن سالروز آزادی خرمشهر در 3 خرداد اشاره کرد و افزود: این مناسبت دارای اهمیت ویژه‌ای است و همچنین باید اشاره کرد استان زنجان در این روز 151 شهید از شهروندان و جوانان زنجانی به این نظام اهدا کرده است و در پی آن باید گفت که برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم در استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاظمی درخصوص مناسبت‌های 14 و 15 خرداد ماه افزود: باید به ایده‎های نو در برگزاری این مراسم توجه کرد که چرا 15 خرداد امسال مصادف با ولادت حضرت علی (ع)، و 13 رجب است که از دیگر مراسم‌ این روز، برگزاری اعتکاف در مساجد است.

وی، انسجام موجود در برگزاری مراسم ایام فاطمیه امسال تاکید کرد و گفت: با همکاری مسئولان و مردم در ایام فاطمیه امسال شاهد انسجام و وحدت قابل قبولی و بی‌سابقه در اجرای مراسم‌ و یک صدایی گروه‌ها با یکدیگر بوده‌ایم.