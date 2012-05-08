دعوت چهار مازنی به اردوی تیم ملی نجات غریق ایران

حسین اسلامی ‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نفرات دعوت شده به این اردوی انتخابی، از شاخص ترین ناجیان غریق استان هستند که با بهره مندی صحیح از توانایی های خود می توانند به درخشش در مسابقات معتبر پیش رو امیدوار باشند.

وی افزود: فتاح اسدپور‌ و فرشید محمودی‌ در بخش استخری و ‌هادی ساحلی ‌در بخش ساحلی مردان و ‌مرجان علیخانی ‌در بخش ساحلی زنان، نفرات مازندرانی دعوت شده به این اردوی آماده سازی هستند.

اسلامی گفت: توجه ویژه به رشته غواصی و نجات اخیر در سالهای اخیر، موجب رونق بیش از پیش این رشته در مازندران شد که امیدواریم با تداوم وضعیت موجود ، شاهد حضور بیشتر مازندرانی ها در تیم ملی باشیم.



