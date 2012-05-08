دستگیری سارقان ترافیک خطوط بین المللی مخابراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کاظمی اظهار داشت: در خصوص 33 فقره پرونده استفاده غیر مجاز از پهنای باند به دادخواهی شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، کارشناسان و متخصصان پلیس فتا اقدام به ردگیری و شناسایی اعضاء این باند پرداختند.

وی ادامه داد: این باند با استفاده از خطوط تلفن شرکت مخابرات مبادرت به بهره گیری از لینک دورشوال که معادل چندین خط تلفن شهری است، می کردند.همچنین با ایجاد سایت غیرمجاز و قاچاق ترافیک وارده بین المللی سبب به خطر انداختن امنیت شبکه‌های مخابراتی و آسیب رساندن به تجهیزات شرکت ارتباطات زیر ساخت شده بودند.

به گفته معاون عملیات پلیس فتا، کارشناسان و نیروهای متخصص این پلیس موفق به کشف تجهیزات ترمینیشن شدند که در چندین نقطه از استان تهران نصب شده بود، همچنین پس از دستگیری اعضاء این باند تعداد دیگر از این تجهیزات در محل دستگیری مدیران این باند کشف و ضبط شد.همچنین پلیس فتا حدود 400 خط تلفن ثابت و تعدادی خط ایرانسل را که در مسیر ترمینیشن بکار گرفته شده بود را شناسایی و قطع کرد.

وی در خصوص این پرونده اعلام داشت: پلیس فتا با داشتن تیمی از کارشناسان مجرب و صاحب نظران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تلاش و کار شبانه روزی اجازه هیچ گونه فعالیت غیر قانونی را به متخلفان اینگونه جرایم نخواهد داد و با مجرمان برابر قوانین وضع شده جرایم رایانه ای برخورد قانونی می کند.