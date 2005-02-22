هيچكس حق ندارد اطلاعات محرمانه را افشاء كند

سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان درگفتگوي كوتاهي با خبرنگار" مهر" ضمن بي اطلاعي ازدوپينگي بودن مهاجم اين باشگاه وبيان مطلب فوق افزود: اعلام دوپينگي بودن يك ورزشكار آنهم ازطريق جرايد وروزنامه ها وبردن آبروي يك نفر كار درستي نيست وهيچكس حق ندارد اطلاعات محرمانه را به اين شكل افشاء نمايد.

وي ادامه داد: درصورتيكه مساله اي هم وجود داشته باشد، بايد به صورت كتبي وازطريق مراجع قانوني به باشگاهها اعلام شود تا بتوان دراين زمينه اظهارنظركرد.

آذري درمورد احتمال استفاده مهاجم اين تيم ازمواد نيروزا گفت: مهاجم تيم ما ازدوسه ماه قبل به دليل عارضه تنفسي وعفونت سينوسها تحت درمان بوده وسوابق و پرونده ها دراين خصوص گواه هستند. با اينحال درصورتي كه چنين مساله اي صحت داشته باشد، ما پيگيري خواهيم كرد وازحقوق بازيكن خود دفاع مي كنيم ومنتظر مي مانيم تا نامه رسمي ازمراجع معتبربه دست ما برسد تا آنگاه اظهارنظرنهايي را داشته باشيم.