  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۵۶

مديرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگو با " مهر" :

هيچكس حق ندارد اطلاعات محرمانه را افشاء كند

ادعاهايي كه در محافل خصوصي مطرح مي شود نمي تواند ملاكي بر ارتكاب عمل خلاف باشد و بايد اينگونه ادعاها از طريق مراجع قانوني اثبات شود.

سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان درگفتگوي كوتاهي با خبرنگار" مهر" ضمن بي اطلاعي ازدوپينگي بودن مهاجم اين باشگاه وبيان مطلب فوق افزود: اعلام دوپينگي بودن يك ورزشكار آنهم ازطريق جرايد وروزنامه ها وبردن آبروي يك نفر كار درستي نيست وهيچكس حق ندارد اطلاعات محرمانه را به اين شكل افشاء نمايد.

وي ادامه داد: درصورتيكه مساله اي هم وجود داشته باشد، بايد به صورت كتبي وازطريق مراجع قانوني به باشگاهها اعلام شود تا بتوان دراين زمينه اظهارنظركرد.
آذري درمورد احتمال استفاده مهاجم اين تيم ازمواد نيروزا گفت: مهاجم تيم ما ازدوسه ماه قبل به دليل عارضه تنفسي وعفونت سينوسها تحت درمان بوده وسوابق و پرونده ها دراين خصوص گواه هستند. با اينحال درصورتي كه چنين مساله اي صحت داشته باشد، ما پيگيري خواهيم كرد وازحقوق بازيكن خود دفاع مي كنيم ومنتظر مي مانيم تا نامه رسمي ازمراجع معتبربه دست ما برسد تا آنگاه اظهارنظرنهايي را داشته باشيم.

کد مطلب 159706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها