مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رقابتها به مدت دو روز از 21 اردیبهشت برگزار و نفرات برتر اوزان مختلف به رقابتهای پیشکسوتان قهرمانی کشور اعزام می شوند.

وی گفت: در این رقابتها کشتی گیران شرکت کننده در هفت گروه سنی 35 تا 40 سال، 41 تا 45 سال، 46 تا 50 سال، 51 تا 55 سال، 56 تا 60 سال، 61 تا 65 سال و 66 تا 70 سال با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

سخنگوی اداره ورزش و جوانان بابلسر افزود: این رقابتها در وزن های 58، 63، 69، 85، 97 و 120 کیلوگرم و با دو کیلو ارفاق اضافه وزن برگزار می شود.

غلامی ادامه داد: کشتی گیران شرکت کننده در این رقابتها پس از وزن کشتی، صبح روز 21 اردیبهشت، در سالن ورزشی دلاوران ایزدشهر با یکدیگر پیکار خواهند کرد.