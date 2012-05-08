به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی درجلسه هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که با حضور دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان برگزار شد اظهار داشت : در اسلام 4 ماه مقرر شده که در آنها جنگ و خونریزی وجود نداشته باشد که این 4 ماه به شهرالحرام مشهور است . مشرکان و کفار می دانستند که جنگ در ماههای حرام یعنی ذیقعده ، ذی حجه ، محرم و رجب از نظر اسلام جائز نیست به همین دلیل می خواستند مسلمانان را غافلگیر کنند و در ماههای حرام به مسلمانان حمله کنند و اسلام را از بین ببرند.



وی افزود: متاسفانه عده ای از ناآگاهان آن زمان می گفتند ولو کفار به ما حمله کنند ما اجازه دفاع نداریم و پیامبر هم در مقابل آنها قرار داشتند و در این جا بود که قرآن به فریاد مظلومیت و ناآگاهی فرهنگی بعضی از مسلمانان رسید و آیه ای از طرف خداوند نازل شد که بالاترین و مهم ترین آیه ای است که جان و مال میلیونها انسان را حفظ کرده است و توانست از نظر حقوقی دنیای بشریت را هدایت کند .

آیت الله گرکانی با قرائت آیه 194 سوره بقره افزود : خداوند متعال در این آیه می فرمایند : "هر کس به شما تجاوز کرد شما هم به همان اندازه به او تجاوز کنید ( و زیاده روی ننمایید) بدانید خدا با متقین است ."اسلام بر خلاف مسیحیت کنونی که می گوید در برابر متجاوز و آدمهای شرور مقاومت نکنید و تسلیم باشید بیان می کند که تسلیم در برابر متجاوز مساوی با مرگ است و حیات انسان منوط به مقاومت در برابر تجاوز است . تجاوز به حریم قانون منشاء هرج و مرج در جامعه می گردد .

وی در ادامه بیان داشت : البته در این مساله توجه به دو نکته لازم است . درگذشته رسمی وجود داشته که اگر کسی هر شخصی را به قتل می رساند خانواده مقتول ، یک نفر از خانواده قاتل را باید می کشتند با این استدلال که همانطور که آنها یک نفر از ما را کشته اند ما هم باید یک نفر از آنها را بکشیم . اسلام این قانون غلط را از بین برد و تنها اجازه مجازات قاتل و ظالم را صادر کرده است . که تنها شخص قاتل باید مجازات شود نه فرد دیگر .

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد، نکته دوم این است که اگر در موردی به اموال عمومی و یا خصوصی خسارت واقع شده، حق دریافت غرامت از جانی برای صاحبان اموال محفوظ است که بیانگر بار بالای حقوقی این آیه شریفه می باشد . مردم دنیا بدانند که قرآن کریم با یک آیه جلوی قتلها و خونریزی های فراوان را گرفته و نوامیس و اموال مردم را حفظ کرده است .

در گذشته حتی در اروپا هم این رسم وجود داشته است و این خدمتی است که قرآن به نفوس و اموال مردم در طول تاریخ کرده است .

وی تاکید کرد: بنابراین دستگاه قضایی به پیروی از قرآن کریم و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت همین روش را انجام می دهد .و چه خدمات گسترده ای در رابطه با نظم عمومی و امنیت اجتماعی ؟ و چه گام بزرگی در راه نگهداری سرمایه معنوی ، اخلاقی و نوامیس بشری برداشته است.