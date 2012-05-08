محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز سه شنبه در بازار 660 هزار تومان، طرح جدید را 646 هزار تومان، نیم سکه را 326 هزار تومان و ربع سکه را 180 هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نرخ سکه گرمی را امروز 105 هزار تومان، هر گرم طلای زرد 18 عیار را 65 هزار و 300 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1635 دلار ذکر کرد.

وی در مورد وضعیت قیمت سکه در بازار در روزهای آتی گفت: قیمت ها در حال حاضر روال عادی را طی می کند، تغییرات قیمت سکه در بازار داخلی هم بستگی به قیمت جهانی و نرخ ارز به ویژه دلار دارد و باید منتظر تغییرات قیمت ها در بازارهای جهانی ماند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار 660 هزار تومان، طرح جدید 647 هزار تومان، نیم سکه 326 هزار تومان، ربع سکه 179 هزار تومان و گرمی 104 هزار تومان بود.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی دیروز 65 هزار و 900 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1639 دلار بود.