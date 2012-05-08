29 درصد مصوبات هیئت دولت در خراسان رضوی اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفر زاده در آستانه دور چهارم سفر هیئت دولت به استان گفت: سفرهای هیئت دولت در مجموع 39 مصوبه در بخش صنعت، معدن و تجارت در این استان به همراه داشت که علاوه بر توسعه و رونق اقتصادی موجب افزایش فرصتهای شغلی در این بخش شد.

وی افزود: از این تعداد 29 مصوبه 100 درصد اجرا شده و 10 مصوبه از میانگین پیشرفت بالغ بر 50 درصدی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد 9 مصوبه مربوط به سفر نخست، 23 مصوبه به سفر دوم و هفت مصوبه نیز اختصاص به سفر سوم هیئت دولت دارد.

وی گفت: از جمله مصوبه هایی که اجرای آنها به طول کامل اتمام رسیده می توان به طرحهای بزرگ صنعتی خط تولید 2.6 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن سنگان خواف، دو خط احیای مستقیم فولاد با ظرفیت تولید هر کدام 800 هزار تن، خط تولید یک میلیون تنی سیمان مجد خواف و خط تولید بزرگترین طرح صنعتی نان صنعتی در مشهد اشاره کرد.

وی گفت: انجام مطالعات و آغاز واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی قوچان و سبزوار، شهرک صنعتی خصوصی سرخس، شهرک مجموعه سازی خودرو در منطقه بینالود، خوشه قطعه سازی در پارک صنعتی سناباد خودرو در چناران، طرح توسعه شهرک صنعتی چناران، راه اندازی نمایندگی اداره استاندارد در دوغارون از دیگر مصوبات سفرهای دولت به خراسان رضوی در این بخش هستند.

وی گفت: از دیگر مصوبه های سفرهای هیئت دولت به استان خراسان رضوی می توان به طرح مطالعاتی توسعه خوشه صنعتی صنایع غذایی درکاشمر، مطالعه و امکان سنجی ایجاد ناحیه صنعتی خلیل آباد، طرح مطالعاتی توسعه خوشه صنعتی قطعه سازی درسبزوار و طرح مطالعاتی خانه فرش اشاره کرد.

وی گفت: در مجموع سه هزار و 300 میلیارد ریال برای احداث و راه اندازی این پروژه ها تخصیص یافته است.

صفرزاده اظهارداشت: پروژه های مذکور با همکاری مشترک استانداری، دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت غله و خدمات بازرگانی و تلاشگران عرصه تولید در بخش خصوصی خراسان رضوی تحقق یافته است.

وی همچنین برخی از طرحهای در دست اجرا و باقی مانده مصوبات سفرهای هیئت دولت در استان را توسعه خوشه سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها در مشهد، اجرای زیرساختها و زیربناهای معادن شهرستانهای سبزوار، بجستان و سرخس به صورت مشترک با بخش خصوصی، مطالعه و احداث شهرک صنعتی شماره 5 مشهد ذکر کرد.

صفرزاده گفت: سایر طرحهای در دست انجام صنعتی و معدنی استان را اتمام طرح پارک موزه علوم زمین ، اتمام طرح ژئوفیزیک مناطق مستعد معدنی استان دو مورد ایجاد پایانه های صادرات کالا، کمک به ایجاد مرکز تجاری در کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و لبنان و کمک به ایجاد خانه فرش استان است.

وی بیان کرد: در یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور و چهارمین سفر استانی به استان خراسان رضوی پنج پروژه تولیدی در بخش صنعت و معدن این استان شامل واحد تولیدی سیمان مجد خواف، کاشی ، گرانیت و لعاب زهره کاشمر، شرکت گندم دشت مشهد، تولیدی سالار پوش و رنگرزی زمرد مشهد مورد بهره برداری قرار می گیرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی افزود: برای احداث و راه اندازی این پروژه ها در مجموع دو هزار و 406 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و با راه اندازی آنها زمینه اشتغال یک هزار و 542 نفر از افراد جویای کار در استان فراهم شد.