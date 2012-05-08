70 درصد مجرمان و متهمان از خانواده های نابسامان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر سه شنبه در جلسه بنیاد صیانت از خانواده گفت: مهم‌ترین ارکان اجتماع خانواده است چراکه خانواده در کاهش جرم و انحرافات اساسی نقش بسیار مهمی دارد و باید از این نهاد اجتماعی صیانت شود.

وی با بیان اینکه خانواده نهاد مقدسی است که مورد توجه و تاکید اسلام است گفت: بسیاری از ناهنجاری‌ها اجتماعی ناشی از بنیان سست خانواده هاست و دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی کانون‌های این ناهنجاری‌ها، متناسب با آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

گلمحمدی افزود: جامعه بی‌ثبات ریشه در خانواده بی‌ثبات دارد و اگر ارزش‌ها بر خانواده حاکم نباشد جامعه به مشکل مواجه می شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان بر تشکیل کلاسهای آموزش اصول و مبانی خانواده ها تاکید کرد و افزود: برنامه های بنیاد صیانت از خانواده باید علمی – تخصصی باشد و برای تحکیم اساس خانواده ها از صاحبان فکر و اندیشه، جامعه شناسان و روانشناسان استفاده کند.

همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان در سخنانی با بیان اینکه پیشگیری قبل از وقوع جرم از برنامه های مهم قوه قضائیه است به تشریح اهداف بنیاد صیانت از خانواده پرداخت و گفت: هدف از تشکیل این بنیاد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری در جامعه است که تمرکز آن بر روی خانواده است.

حسن زاده به اصل 156قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کردو گفت: برای حل مشکلات بنیان خانواده باید همه اداره ها و نهادهای دولتی و مردمی با امکانات خود در راستای صیانت از خانواده با دستگاه قضایی همکاری کنند.

وی تعامل و همکاری با رسانه های گروهی و صداوسیمارا عامل مهمی در فرهنگ سازی و تحکیم خانواده ها برشمرد و گفت: بیش از 80 درصد پرونده های خانوادگی را می توان با آگاهسازی و مشاوره حل کرد.

حسن زاده خواستار تعامل و همکاری بیشتر اداره ها، سازمانها دولتی و مردمی با معاونتاجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان در تحکیم بینان خانواده شد.