110 میلیارد ریال برای جاده دسترسی تاج سد نرماب هزینه شده است

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با تلاش های شرکت آب منطقه ای گلستان با 55 درصد پیشرفت اجرایی همراه بوده است.

وی اظهار داشت: در پی احداث سد نرماب واقع در شهرستان مینو دشت و مشکل دستیابی به تاج سد و قطع جاده ارتباطی روستاهای لیسه، مرکی محله، قلعه چه، سرخو و تخت، جاده جایگزینی پیش بینی شده است و این مسیر مجموعا به طول 7.5 کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی 55 درصد در حال احداث است.

حیدریان با بیان 120 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده برای اتمام این پروژه افزود؛ تاکنون 110 میلیارد ریال جهت عملیات جاده جایگزین هزینه شده است و پیش بینی می شود این پروژه تا نیمه دوم امسال به پایان برسد.

وی گفت: طول تاج سد نرماب 600 متر و عرض آن 10 متر و حجم کل مخزن این سد 115 میلیون مترمکعب، که قادر است به میزان 175 میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند.