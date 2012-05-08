1480 بیمار اعصاب و روان تحت پوشش خدمات بهزیستی زنجان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی خلدی در بازدید نماینده منتخب مردم شهرستان های ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی از مرکز مهرورزان شهرستان خرمدره، بهزیستی را سازمانی با کارکرد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی معرفی کرد و افزود: گستره فعالیت‌های این سازمان بخش وسیعی از جامعه را دربر می‌گیرد و بخشی از این فعالیت شامل ساماندهی بیماران اعصاب و روان است.

وی یادآور شد: 156 بیمار اعصاب و روان زن و مرد تحت پوشش بهزیستی استان در سه مرکز به‌صورت شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

خلدی با اشاره به تأسیس مراکز روزانه نگهداری بیماران اعصاب و روان، تصریح کرد: 84 بیمار نیز در مراکز روزانه حمایتی و تولیدی آموزش می‌بینند و 50 نفر از خدمات ویزیت در منزل بهره‌مند می‌شوند.

وی هزینه درمان این بیماران را یکی از مشکلات عدیده آنها برشمرد و گفت: بهزیستی استان زنجان هزینه درمان 402 نفر از این بیماران را می‌پردازد.

خلدی از پرداخت یارانه به مراکز خبر داد و افزود: به مراکز شبانه‌روزی برحسب نوع ارزیابی و سطح ارائه خدمات در ازای هر بیمار بیش از دومیلیون ریال به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: مرکز "مهرورزان" اولین و تنها مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن خرمدره است که از سال 89 آغاز به کار کرده است و هم اکنون حدود 40 بیمار را نگهداری می‌کند.

وی با اشاره به اجرایی شدن اصل 44 در بهزیستی زنجان، گفت: سازمان بهزیستی در زمینه واگذاری خدمات به مراکز غیردولتی پیشرو است و پس از واگذاری در صدد حمایت از این مراکز و نظارت دقیق بر حسن انجام کار آن‌ها است.

تمرین زلزله و ایمنی در مهدهای کودک



چهارمین تمرین زلزله و ایمنی در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی شهرستان خدابنده برگزار شد.



عصمت نصیری قیداری با اعلام این خبر هدف از برگزاری این مانور را آموزش و فراگرفتن ایمنی و ایجاد آمادگی و آگاهی در کودکان عنوان کرد.



رئیس بهزیستی شهرستان خدابنده افزود: در این تمرین کودکان توانستند اطلاعات بسیاری در زمینه زلزله و ایمنی و راهکارهای مقابله و کاهش آسیب بیاموزند و به صورت گروهی شعری در این زمینه همخوانی کنند.



وی همکاری شبکه بهداشت و درمان و جمعیت هلال احمر شهرستان خدابنده را مغتنم دانست و اظهار داشت: آموزش های لازم، نحوه قرارگیری در زمان زلزله، نحوه امدادرسانی و چگونگی محافظت از قسمت های مختلف بدن از آموزش های این دوره بود.



بصورت همزمان این تمرین در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی در کلیه شهرستانها برگزار شد.

دانشجویان ممتاز تحت پوشش کمیته امداد زنجان لب تاپ هدیه می گیرند



رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: 40 نفر از دانشجویان مددجوی کمیته امداد این استان لب تاپ هدیه می گیرند.



پیمان چترنور افزود: این تعداد لپ تاپ به دانشجویان ممتازی که رتبه های خوبی را در دانشگاههای محل تحصیل خود داشته‌اند، اهدا می شود.

وی با بیان اینکه در راستای تقدیر از دانشجویان ممتاز 40 نفر از برترین ها انتخاب شده‌اند، افزود: برای خرید لب تاپ به این مددجویان به ازای هر دانشجو 9 میلیون ریال هدیه داده می شود.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: کل مبلغی که در راستای خرید این تعداد لپ تاپ هزینه می شود، 360 میلیون ریال است.

وی با اشاره به سایر اقدامات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: اعزام دانشجویان و دانش آموزان زنجانی به مناطق جنگی و فراهم سازی شرایط برای فعالیت این گروه در کانون های پیرو ولایت از جمله اقداماتی فرهنگی است که توسط کمیته امداد استان زنجان صورت می گیرد.

پنج پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شد



مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران در استان زنجان صادر شده است.



حمید ایرانخواه افزود: این پروانه ها برای فرآورده های لوله قطره چکان یکبار مصرف مربوط به واحد تولیدی آبرسان نوید زنجان، نخ پلی استر مربوط به واحد تولیدی پارس نخ، سنگ دانه ریز و درشت مربوط به واحد تولیدی شن و ماسه موسوی صادر شده است.

وی دیگر پروانه های استاندارد صادر شده را شامل عسل بسته بندی شده مربوط به واحد تولیدی صنایع غذایی هومن و سر سوزن زیر جلدی مربوط به واحد تولیدی بانیان طب پارس ذکرکرد.

ایرانخواه گفت: فروردین ماه امسال برای یک محصول و در اردیبهشت ماه جاری نیز برای چهار محصول گواهی کاربرد علامت استاندارد صادر شده است که این آمار نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.