30 درصد منابع ملي سازمانهاي بيمه گر صرف دارو مي شود

دكتر سلطان علي فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با وجود اينكه سازمانهاي بيمه گر 30 درصد منابع خود را صرف دارو مي كنند ، سازمان تامين اجتماعي به تنهايي در سال 81 در حدود 50 ميليارد تومان منابع خود را صرف دارو كرده است .

وي اظهار داشت : اين موضوع كه سازمانهاي بيمه گر تعهد بسياري از داروها را قبول نمي كند درست نيست ، بلكه معدودي از داروها هستند كه در يكي دو سال اخير وارد عرصه درمان شده اند كه قطعا اگر به تصويب شوراي عالي بيمه برسد، پس از تصويب در هيات دولت ، سازمانهاي بيمه گر اين گونه داروها را نيز در تعهد خود قرار مي دهند .

فلاح ادامه داد : تعدادي از داروها به خاطر مصرف زياد و اثر درماني ناچيز ، از نظر اقتصادي و حفظ سلامت جامعه به صلاح نيست كه در تعهد سازمانهاي بيمه گرباشد.

قائم مقام مدير عامل سازمان تامين اجتماعي افزود : با وجود اينكه سازمان تامين اجتماعي بسياري از داروهاي بيماران هموفيلي ، سرطاني ، ام اس ، پيوند كليه را به صورت رايگان در تعهد خود قرار داده است ، اما بايد توجه داشته باشيم كه بازار دارو تمام اجزايش در اختيار سازمانهاي بيمه گر نيست.