ضعف شبکه ارتباطی عامل عقب ماندگی خراسان جنوبی در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فال سلیمان پیش از ظهر سه شنبه در همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و تسوعه محور شرق، اظهار داشت: برخورداری از برخی محصولات کشاورزی انحصاری از جمله زرشک، زعفران، عناب و گونه های گیاهان دارویی که علاوه بر ارزآوری، استعداد ایجاد خوشه های صنعتی فرآوری را در منطقه نیز دارد.

وی اضافه کرد: در صورت تحقق توسعه ریلی محور شرق، از یک سو امکان سرمایه گذاری برای متقاضیان داخلی و خارجی فراهم شده و از سوی دیگر امکان توسعه و گسترش مبادلات ملی و فراملی را برای این استان فراهم می کند.

فال سلیمان با بیان اینکه برای اینکه بتوان بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی در نیمه شرقی کشور فراهم کرد توجه به زیرساخت های توسعه ای از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است، افزود: از جمله ضرورت های ایجاد محور ترانزیت شرق به عنوان شریان اصلی حمل و نقل در توسعه شرق کشور از اهمیت بسزایی برخودار است.

به گفته وی ایجاد این شاهراه حمل و نقل می تواند خروج از انزوای اقتصادی این بخش از کشور و در نتیجه توسعه را به همراه داشته باشد.

فال سلیمان با بیان اینکه محور ترانزیت شرق به عنوان محور مهم ارتباطی شرق کشور نقش بسزایی در توسعه اقتصادی این منطقه خواهد داشت، بیان کرد: با توجه به عبور این محور از سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بررسی عوامل موثر در توسعه هر کدام از این استان ها منجر به توسعه این محور می شود.

وی عنوان کرد: با بررسی انجام شده با توجه به ظرفیت های این استان، محور ترانزیتی شرق کشور می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی استان از چالش اقتصادی را مرتفع کرده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی آن را فراهم کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه خراسان جنوبی شش درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: این استان از توزیع مناسب جمعیت شهری و روستایی برخودار بوده به طوری که 51 درصد جمعیت آن شهرنشین و 49 درصد روستانشین هستند.

خراسان جنوبی مرکز ثقل محور ترانزیت شرق

وی با اشاره به وضعیت موجود حمل و نقل در خراسان جنوبی، اظهارداشت: این استان به عنوان مرکز ثقل محور ترانزیت شرق در بهبود دسترسی ها و جابجایی حجم عظیم کالا و مسافر در ابعاد ملی و فراملی نقش مهمی در توسعه محور شرق خواهد داشت.

فال سلیمان با بیان اینکه حمل و نقل جاده ای در ایران رایج ترین و در دسترس ترین روش جابجایی کالا است، افزود: در خراسان جنوبی نیز بیشتر ارتباطات از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه این استان به لحاظ وسعت زیاد و پراکندگی مراکز روستایی و شهری دارای شبکه مواصلاتی گسترده ا ی است، تصریح کرد: وصل راه های اصلی (بزرگراه، عریض و معمولی) تنها پنج درصد از 13 هزار 562 کیلومتر راه های ارتباطی استان است.

فال سلیمان با بیان اینکه شهرک های صنعتی که به منظور تشویق رشد صنعتی و تامین اشتغال از طریق ایجاد تسهیلات صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط در منطقه، با فراهم کردن تاسیسات زیربنایی ایجاد شده اند، اظهارداشت: این شهرک ها هنور نتوانسته اند در جذب سرمایه گذاری صنعتی موفق باشند که قطعا با طرح توسعه ترانزیتی محور شرق بلاخص خط ریلی شمال به جنوب امیدواریم جذب سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان روندی رو به رشد پیدا کند.

فعالیت 180 معدن در خراسان جنوبی

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه استان از نظر توان معدنی نسبت به متوسط کشوری از توان بالقوه ای برخوردار است، افزود: طبق آخرین اطلاعات 180 معدن در حال بهره برداری با اشتغال دو هزار و 217 نفر در استان در حال فعالیت بوده که میزان ذخایر این معادن حدود 432 هزار و 152 تن برآورد شده است.

وی میزان ذخیره کل معادن در این مدت را 358 میلیون تن عنوان کرد وبیان داشت: میزان استخراج براساس پروانه بهره برداری حدود دو هزار و 801 تن در سال است.

فال سلیمان ادامه داد: از معادن فعال در استان طی این مدت تعداد 16 معدن در بیرجند، 42 معدن در نهبندان، 29 معدن در سربیشه، 13 معدن در قاین، 10 معدن در سرایان و 9 معدن در درمیان قرار دارد.

وی در خصوص میزان استخراج معادن استان، تصریح کرد: میزان استخراج واقعی معادن سالانه 1.5 میلیون تن (72 درصد ظرفیت اسمی) برآورد می شود و جمع کل سرمایه گذاری بخش معدن 17 میلیارد ریال برآورد شده است.

به گفته وی سنگ های تزئینی با 72 معدن و ذخیره 653 هزار و 337 تن، مننزیت با 22 معدن و ذخیره سه هزار و 263 تن، بنتونیت با 34 معدن و ذخیره 16 هزار و 59 تن، سرب نهبندان با ذخیره 100 هزار تن، معدن مس قلعه زری با ذخیره یک هزار 315 تن و معادن کائولن فردوس با ذخیره قطعی یک هزار و 496 تن عمده معادن و ذخایر معدنی استان را تشکیل می دهد.

فال سلیمان با اشاره به اینکه صادارت مواد معدنی طبق آمار ارائه شده مربوط به گرانیت، بنتونیت و بازالت بوده است، اظهارداشت: این سنگ ها علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، امارات و هند صادر شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایان یادآور شد: در این راستا ایجاد خط ریلی محور شرق در رشد صنایع معدنی استان اثرات چشمگیری را بر جا خواهد گذاشت و بویژه امکان جابجایی کالا را با سرعت و وزن زیاد و به مراکز فرآوری مهیا می کند.