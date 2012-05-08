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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

امیری به مهر خبر داد:

بیمه 1700 کارگر ساختمانی گلستان

بیمه 1700 کارگر ساختمانی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: در شش ماه ابتدای امسال هزار و 750 سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی در اختیار بیمه تامین اجتماعی استان قرار گرفته است.

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در سال گذشته تعداد شش هزار و 700 نفر از کسانی که از فرایند آزمون اداره کل فنی و حرفه ای را در مشاغل مختلف کسب کرده اند، بیمه شده اند.
 
وی در ارتباط با بیمه بیکاری افزود: بیمه بیکاری تفاهم نامه ای بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی  است و کسانی که متقاضی این بیمه هستند با معرفی اداره مذکوربعد از یک ماه بیکاری و بررسی لازم می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی در ادامه با اشاره بیمه کارگران در آق قلا اظهار داشت: این شهرستان به دلیل نزدیکی به گرگان زیر نظر مرکز استان قرار گرفته و کارگران می توانید به این مرکز مراجعه کنند.
 
بیش از 40 درصد جمعیت گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
کد مطلب 1597109

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