بیمه 1700 کارگر ساختمانی گلستان

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در سال گذشته تعداد شش هزار و 700 نفر از کسانی که از فرایند آزمون اداره کل فنی و حرفه ای را در مشاغل مختلف کسب کرده اند، بیمه شده اند.



وی در ارتباط با بیمه بیکاری افزود: بیمه بیکاری تفاهم نامه ای بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی است و کسانی که متقاضی این بیمه هستند با معرفی اداره مذکوربعد از یک ماه بیکاری و بررسی لازم می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی در ادامه با اشاره بیمه کارگران در آق قلا اظهار داشت: این شهرستان به دلیل نزدیکی به گرگان زیر نظر مرکز استان قرار گرفته و کارگران می توانید به این مرکز مراجعه کنند.

بیش از 40 درصد جمعیت گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.