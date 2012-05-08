به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش ملی آرشیوی ایران ظهر امروز سه شنبه 19 اردیبهشت با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

این همایش به مناسبت روز ملی اسناد و میراث مکتوب و با محوریت حفاظت و نگهداری میراث و اسناد مستند در سالن همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با حضور جمعی از مقامات فرهنگی از جمله وزیر ارشاد، رئیس کتابخانه ملی و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد.

محمود احمدی نژاد در این برنامه و پس از افتتاح چندین نمایشگاه و طرح در دست انجام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در زمینه نسخ خطی و نیز با موضوعیت خلیج فارس در سخنانی ضمن تقدیر از تلاش‌های این سازمان، به اهمیت اسناد و نسخ خطی در حفظ هویت ایرانیان اشاره کرد و گفت: بدون هویت و بدون صیانت از هویت، آینده‌ای برای یک ملت متصور نیست.

وی افزود: هویت مانند ریشه‌های یک ملت در عمق تاریخ و زمین ریشه دوانده و اگر قرارست در آینده برگ و باری وجود داشته باشد باید به این اسنادِ هویتی اتکا کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: مجموعه آثار و فرهنگ یک ملت نشانه هویت و بلکه خود هویت آن ملت است. صیانت از میراث ملموس و میراث معنوی هم در واقع صیانت از موجودیت یک ملت و راهی است برای تحقق آرمان‌های آن ملت.

رئیس هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، هویت را تنظیم‌کننده رابطه با دیگران خواند و گفت: با هویت است که روابط حقوقی ملت‌ها و انسانها شکل می گیرد. بخشی از اسناد هویتی هم تصمیم‌ساز است و هم تاریخ ساز و بخشی از آنها هم مقدمه تصمیمات مهم.

احمدی نژاد سپس گفت: اگر ما امروز بدانیم مثلا در دوره قاجار و پهلوی چه تصمیماتی گرفته شده و این تصمیمات به کجا انجامیده آن وقت می‌توانیم نظام خودمان را با این تصمیمات و نتایجش تنظیم کنیم. صیانت از اسناد و تامین آنها ذخیره ای است که آینده ما را تامین می کند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فعالیت های کتابخانه ملی ایران در زمینه حفاظت از اسناد و نسخ خطی گفت: ارزشمندترین مجموعه‌ای که در کشور وجود دارد سازمان اسناد و کتابخانه ملی است که البته باید کاملترین، فعالترین و در دسترس‌ترین هم باشد.

وی ادامه داد این سازمان باید جزو فعالترین مراکز فرهنگی کشور باشد و هر روز باید برای معرفی هویت ملت ایران به جهانیان برنامه داشته باشد. اینجا باید کانون بالندگی، پرورش، تغذیه و حمایت از اندیشه و اندیشمندان باشد و بقیه امور، موردی، لحظه‌ای و گذراست و آنچه که تاثیر ماندگار دارد دریافت درست هویت و راه و قله و آرمانها است که این کار صاحب‌نظران است.

احمدی نژاد همچنین به اهمیت اسناد در تغییر یا تصحیح مسیر یک ملت اشاره کرد و گفت: یک سند می‌تواند مسیر یک ملت را عوض کند؛ بسیاری از روابط و جهت گیری‌های ما به یک اتفاق تاریخی برمی‌گردد. اگر اینها درست حفظ و نگهداری شود می‌تواند همه چیز را تنظیم کند.

وی افزود: اگر ما متوجه شویم که در صدر اسلام مثلا یک نقل قول از پیامبر اسلام (ص) درست منتقل نشده است به یکباره بسیاری از مسائل و طرز تلقی ها عوض خواهد شد و ساختمان هایی که برپایه اطلاعات غلط بنا شده، فرو می پاشد.

وی به مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم پیشنهاد داد با برگزاری مسابقات و جشنواره هایی در جهت معرفی هر چه بیشتر اسناد و نسخ خطی مهم این سرزمین بکوشند.

رئیس جمهور که پس از رونمایی از سند ثبت شده در آرشیو ملی ایران مربوط به فرمان خودش برای فک پلمب و آغاز به کار مجدد مراکز هسته ای ایران سخن می گفت یادآور شد: بدخواهان، شیاطین و دشمن بشریت در مقاطعی توانسته اند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند که تلقی این تحمیلات همواره ملت ما را آزرده است.

وی افزود: یکی از آنها تحمیلات هسته ای است. من پیش از اینکه به عنوان خدمتگزار ملت انتخاب شوم می دیدم که ملت با همه وجود از این تحمیل ناراحت است و آن را تحقیر هویت خود می داند. البته من همیشه به عظمت ملت ایران باور داشته ام.

احمدی نژاد سپس گفت: به همین خاطر بود که من پیش از آنکه به عنوان منتخب ملت برگزیده شوم اعلام کردم که اگر ملت من را برگزینند حتما فعالیت های هسته ای را آغاز می کنیم.

رئیس جمهور سپس با اشاره به برخی کارشکنی هایی که در اوایل انتخابش در سالهای 80 و بعد از آن، در موضوع هسته ای صورت می گرفت، تاکید کرد: عده ای ما را از این کار برحذر می داشتند و می گفتند که پرداختن به این مسائل خطرناک است ولی پاسخ من، پاسخ ملت ایران است؛ ملت می گفتند بگذارید هر غلطی می خواهند بکنند چون هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

وی سپس وضعیت فعلی بهره برداری جمهوری اسلامی ایران از تلاش های هسته ای خود را حداقل حق ملت ایران توصیف کرد و افزود: هیچ کدام از ما اجازه نداریم ازحقوق اساسی یک ملت که مربوط به تاریخ و نسل های پی در پی است، عدول کنیم. دیدید که ملت ما چه حماسه ای آفرید و در تاریخ ماندگار شد.

احمدی نژاد افزود: باید نقاط برجسته تاریخ ملت ایران را معرفی کنیم. اینکه چرا ایران در مقطعی از تاریخ یک سوم شد، چرا بین سرزمین ها فاصله افتاد؟ چرا سفیر یک کشور نقطه ای اروپا به حاکمان ما فرمان می داد؟ باید علت و پاسخ این سئوال ها را پیدا کنیم.

رئیس قوه مجریه همچنین با اشاره به بحث هایی که پیرامون تجلیل از تلاش های ملت ایران در تاریخ صورت می گیرد گفت: وقتی از ملت ایران تجلیل می کنیم اصلا موضوع قومیت گرایی و نژادپرستی نیست و آنهایی که چنین تعبیری می کنند یا جاهلند یا خود را به جهالت زده اند. ملت ایران در انسانی زیستن، عاشقانه زیستن، برقراری توحید و عشق در جهان یگانه اند.

وی همچنین با اشاره به آنچه ماموریت ملت ایران نامید، گفت: ما ماموریت داریم که بشریت را به یگانه پرستی و زندگی انسانی و متعالی و عشق و پرستش و طی کردن راه انبیاء دعوت کنیم.

رئیس جمهور افزود: ما ماموریت داریم ایران را به عنوان الگو به جهان عرضه کنیم. روزی جهان باید سرشار از انسانیت باشد. امروز هم ملت ایران با اتکا به ریشه مستحکم و هویت پرافتخارش دست به دست هم آینده را پایه گذاری خواهد کرد و آن روز دور نخواهد بود.