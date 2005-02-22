لبنان:درخواستهاي آمريكا و فرانسه از سوريه چيز جديدي نيست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرامورخارجه لبنان در پاسخ به سوال خبرنگاران در بيروت گقت: آمريكا و فرانسه خواهان خروج فوري نيروهاي سوريه ازلبنان هستند اما اين درخواست جديدي نيست.

وي درباره پيوستن كشورهاي اتحاديه اروپايي به جبهه فرانسه و آمريكا جهت اجراي تحقيقات بين المللي درمورد تروررفيق حريري نخست وزيرسابق لبنان گفت: تحقيقات بين المللي بدين معنا است كه دستگاه قضايي لبنان با سازمان ملل متحد درمورد تروررفيق حريري همكاري كند .

وزيرامورخارجه لبنان تاكيد كرد: تحقيقات بين المللي دربيانيه رياست شوراي امنيت به معناي آمدن گروهي از بازرسان سازمان ملل به بيروت براي همكاري با دستگاه قضايي مسول تحقيق است .

وي با اشاره به اينكه فريد عبود سفير لبنان درواشنگتن دراين خصوص به سازمان ملل و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل جواب داده است تاكيد كرد: لبنان اصراربه همكاري با سازمان ملل متحد درخصوص بيانيه رياست شوراي امنيت به عنوان حاكميت و استقلال دستگاه قضايي دارد.

جرج بوش و ژاك شيراك روساي جمهوري آمريكا و فرانسه نيز عصر روزگذشته در بيانيه اي مشترك در بروكسل خواستار خروج فوري نيروهاي ارتش سوريه از لبنان و اجراي سريع كليه بندهاي قطعنامه 1559 شوراي امنيت شدند .

لازم به ذكر است شوراي امنيت سازمان ملل متحد سپتامبر گذشته با حمايت سرسختانه آمريكا وفرانسه، قطعنامه 1559 را درمورد لبنان به تصويب رساند كه در آن خواستارخروج كامل ارتش سوريه از لبنان و خلع سلاح نيروهاي مقاومت حزب الله وگروههاي فلسطيني شد.

پيش از اين وزراي خارجه اتحاديه اروپايي دربروكسل نيزخواستار تحقيق بين المللي فوري درمورد ترور نخست وزير سابق لبنان شدند.