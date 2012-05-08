آزمون مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س)در دالاهو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق سیفی رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی گفت: بعد از گذشت دو سال از تاسیس دبیرستان صدرا در این شهرسان،آرام آرام در حال جذب علاقمندان معارف اسلامی است و این دبیرستان بالهایش را برای اوج گرفتن باز کرده است.



وی خطاب به مدیر دبیرستان تاکید کرد: تلاش شود در این دبیرستان از کادر آموزشی مجرب و کار آزموده و خبره و دارای سوابق و تجربیات موفق آموزشی و تربیتی استفاده شود و به سیاست کلی دبیرستان که کیفیت بخشی است توجه وافر شود.



سیفی در پایان تصریح کرد: دانش آموزان این رشته باید روحیه تلاش و مجاهدت علمی و تربیتی داشته باشند و مشتاقانه به سمت علم و پژوهش حرکت کنند.

ثبت 1949تشکل دینی در اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه



قباد رده کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: از این تعداد1791پرونده مربوط به هیئت های مذهبی،118 پرونده مربوط به کانونهای فرهنگی تبلیغی و 40 پرونده نیز مربوط به انجمنهای اسلامی است.

وی افزود: در میان شهرستانهای استان بیشترین میزان پرونده های ثبت شده متعلق به شهرستان کرمانشاه است که دارای820هیئت مذهبی،42کانون فرهنگی تبلیغی و 15 پرونده ثبت شده انجمن اسلامی است.

رده تصریح کرد: این آمار هر ماه مورد باز بینی و بررسی قرار گرفته و باتوجه به فعالیت تشکلهای مختلف دینی و نیز تشکیل پرونده های جدید و یا غربال تشکلهای غیر فعال ممکن است این آمار دچار تغییرات شود.



تجلیل رئیس اداره تبلیغات اسلامی صحنه از معلمان نمونه قرآنی

حجت الاسلام کریم پوریان رئیس اداره تبلیغات اسلامی صحنه طی مراسمی که به منظور پاسداشت روز معلم برگزار شد با اهدا لوح سپاس و هدایایی از معلمان نمونه قرآنی شهرستان تقدیر کرد.



حجت الاسلام کریم پوریان طی این مراسم پیرامون جایگاه معلم قرآن به ایراد سخنرانی پرداخت و در این راستا معلم را همچون شمعی عنوان کرد که می سوزد و با دلسوزی تمام دانش آموزان را در مسیر علم و عمل قرار می دهد.

اعطای گواهینامه به معلمین تجربی قرآن کریم در کنگاور

امرعلی افشاری زاده کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی گفت: این افراد بصورت غیرحضوری و در صورت قبولی در آزمونهای ورودی و پایانی موفق به دریافت گواهینامه از سوی سازمان دار القرآن الکریم خواهند شد.



افشاری زاده در پایان افزود: در این طرح 30 نفر از معلمین تجربی که دارای 8 سال سابقه مستند در زمینه روخوانی و روانخوانی قرآن کریم بودند ثبت نام و در آزمون ورودی شرکت کردند.



برگزاری آزمون مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س)در دالاهو

سیروس یاری کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: در راستای آشنایی آحاد مختلف مردم به ویژه قشر جوان با شخصیت ارزشمند بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه(س)که محتوا و مضمون خطبه آن حضرت که در بردارنده معارف بلند در زمینه توحید،قرآن،مقام حضرت رسول(ص) و دیگر عرصه هاست همچنین سند دفاع از ولایت و حاوی پیشگویی هایی است که آینده امت اسلامی را از لحاظ عواقب سو جریاناتی که پس از رحلت پیامبر(ص)برای خلافت صورت گرفت روشن می سازد عنوان کرد.

وی در پایان افزود: جوائز این مسابقه در مراسمی که به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)توسط اداره تبلیغات اسلامی در دالاهو برگزار می شود به نفرات برتر اهدا خواهد شد.



برگزاری جلسه ستاد گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در اسلام آبادغرب



حجت الاسلام علی اوسط کماسی رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب بااشاره به مقام و جایگاه حضرت زهرا(س)،گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) در خانه نبوت و رسالت رشد و نمو کرد، از شیر طهارت نوشید و دست و بازوى پدر بزرگوار خود شدتا جایى که به واسطه شدت غمخوارى او براى پدر، به ایشان لقب ام ابیها دادند، یعنى مادر پدرش.



وی با اشاره به سخنان پیامبر مکرم اسلام (ص) در خصوص حضرت زهرا (س) افزود: هر کس فاطمه را آنگونه که حق فاطمه است بشناسد شب قدر را دراک کرده است.

کماسی در پایان خواستار برگزاری مراسم با شکوه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در سطح شهرستان شد و تاکید کرد: انشاالله با همکاری و وحدت شاهد برگزاری مراسمی با عظمت در شان آن بزرگ بانوی اسلام با حضور عاشقان و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت باشیم.