ورزش اسکواش در 103 شهر کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک فقیر ظهر سه شنبه در نخستین مجمع انتخابات هئیت اسکواش استان کردستان اظهار داشت: با توجه به حمایت های وزارت ورزش و جوانان به ورزش اسکواش در استان کردستان اولین کورت شیشه ای کشور در این استان افتتاح شده است و هم اکنون این رشته در 103 شهر کشور فعال است.

وی با اشاره به پتانسیل های بالای استان کردستان در راستای توسعه و تقویت رشته ورزشی اسکواش افزود: انتظار می رود استان کردستان در آینده نزدیک به عنوان قطب خوبی در رشته ورزشی اسکواش در کشور مطرح شود که عملی شدن این امر نیازمند حمایت های همه جانبه مسئولان استان است.

دبیر فدراسیون اسکواش با اشاره به اینکه ورزش اسکواش برای بخش زیادی از اقشار جامعه همچنان ناشناخته است، بیان کرد: راه اندازی سایت برای معرفی ورزش اسکواش به عموم مردم به ویژه ورزشکاران یکی از گام های اساسی فدراسیون در راستای معرفی این رشته ورزشی است.

فقیر یادآور شد: برگزاری کلاس های آموزشی، جذب حمایت های مادی شهرداری و برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس از دیگر اقدامات فدراسیون در راستای ترویج این رشته ورزشی است.

وی با بیان این مطلب که هر ساله فدراسیون اسکواش اهداف مشخصی را برای ترویج و اعتلا این رشته ورزشی اعلام می کند، گفت: نیرو سازی، جذب اعتبارات و حمایت از ورزشکاران فعال در این رشته از اهداف اصلی سال جاری این فدراسیون است.

دبیر فدراسیون در پایان گفت: در حال حاضر در شهر تهران، یزد و گلستان قهرمانان خوبی در این رشته وجود دارد که انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب قهرمانان دیگری در سایر شهرستان های کشور شناسایی و به جامعه ورزشی کشور معرفی شوند.

در نخستین مجمع انتخابات هئیت ورزش اسکواش استان کردستان "شاهو طوفانی" با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس هئیت اسکواش استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.