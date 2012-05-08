سیاستهای دولت در خصوص جمعیت پذیری متغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض اعضای شورای شهر به تغییر پهنه های زمینهای وزارت مسکن و شهرسازی گفت: افزایش ساخت و سازدر تهران جمعیت پذیری آن را بالا می برد و آن با سیاست تمرکززدایی دولت در تعارض است.

وی گفت: تهران در سال 75 ظرفیتهای ساخت و سازش به اتمام رسیده و ما با مشکلات تامین آب و آلودگی هوا روبرو هستیم.



ابتکار با تاکید بر اینکه شورا به شدت با این تغییرات مخالف است، گفت: اگر هم نتوانیم این قوانین را تغییر دهیم حداقل باید مخالفت خود را اعلام کنیم.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران تا سال 1404 نیازمند تولید دو میلیون و 900 هزار واحد مسکونی جدید است گفت: اقدام اخیر شورای عالی شهرسازی مبنی بر اعطای کاربری مسکونی به اراضی وزارت راه و شهرسازی را در راستای سیاست‌ تامین مسکن در پایتخت است.



وی با بیان اینکه در سال 87 کمیته‌ چهارجانبه‌ای در موضوع مسکن توسط همه دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت مسکن، وزارت اقتصاد، شهرداری و شورای شهر تشکیل شد، گفت: این کمیته پس از یک سال فعالیت در نهایت به این نتیجه رسید که در تهران دو میلیون و 450 هزار واحد مسکونی برابر سرشماری سال 85 وجود داشته است.



خادم با اشاره به اینکه برای افزایش ظرفیت ساخت و ساز با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی به این جمع بندی رسیده بودیم که چه میزان تراکم باید در تهران اعطا شود، افزود: این مسئله از ابتدا در شورای شهر هم محل تنش بود و عده‌ای اعتقاد داشتند که کاهش فاصله تولید و عرضه مسکن، تورم را کاهش می‌دهد.

در ادامه حمزه شکیب خواستار توضیحاتی در خصوص تغییرات طرح تفصیلی شد که چمران تنها یک دقیقه به اوفرصت داد و رئیس کمیسوین عمران شورا ترجیح داد در این خصوص صحبتی نکند .

در پایان 12 تن از اعضای شورا نامه ای در خصوص اعتراض به تغییرات پهنای طرح تفصیلی به رئیس شورا ارائه کردند.