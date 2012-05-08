توضیح پالایشگاه تهران در مورد یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، در توضیحات روابط عمومی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان آمده است:

شرکت پالایش نفت شهید تند گویان تهران مفتخر است اعلام دارد که فعالیتهای تولیدی و صنعتی خود را به گونه ای برنامه ریزی می نماید تا ضمن رفع مشکلات و تنگناهای موجود در زمینه مسائل زیست محیطی، با اجرای پروژه های مختلف و هدف گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری نماید.

در دهة 80 و عمدتا از سال 80 تا کنون بیش از 66 پروژه مهم در راستای صیانت از محیط زیست در پالایشگاه تهران انجام شده یا در دست اجرا می باشند که بالغ بر 780 میلیارد ریال هزینة ریالی و بیش از میلیونها دلار هزینة ارزی در پی داشته اند.

این پروژه ها در زمینة پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی، پسابهای صنعتی و بهداشتی، آلاینده های هوا، آلاینده های خاک و آب زیرزمینی، مدیریت پسماند می باشند. علاوه بر پروژه های فوق، پروژه های عظیم احداث واحدهای ایزومریزاسیون، گوگردزدایی نفت سفید و نفت گاز و تصفیه گاز خروجی از واحد گوگرد گیری با هزینه ای بالغ بر 7668 میلیارد ریال در دست اجرا می باشند که با بهبود کیفیت محصولات و حذف گوگرد، باعث کاهش چشمگیر آلودگی محیط زیست

می شوند.

استحصال مواد نفتی از منابع خاک و آب زیر زمینی، مشاوره و طراحی سیستم تصفیه خانه قنات درسون آباد، حفر چاهها استحصالی مواد نفتی از بستر آبهای زیرزمینی و خرید پمپ و تجهیزات سرچاهی، مقاوم ازی 69 مخزن ذخیره خوراک و فرآورده پالایشگاه در برابر زلزله و جلوگیری از نشتی های احتمالی، بازرسی خازن ذخیره و خوراک فرآورده های نفتی جهت اطمینان از عدم نشتی با روش صوت سنجی، مطالعات لودگی نفتی خاک و آب زیرزمینی در محدوده 60 کیلومتر مربع مناطق صنعتی و غیرصنعتی ،تصفیه آبهای زیرزمینی آلوده به نیترات به روش دنیتریفیکاسیون، احداث مجتمع آبرسانی امام خمینی جهت تامین آب شرب روستاهای اطراف پالایشگاه و موارد بسیار دیگر که همه و همه حکایت از حساسیت و نگاه ویژه مدیران

شرکت پالایش نفت شهید تندگویان و اقدامات آنان در خصوص مسائل زیست محیطی دارد.

لازم به ذکر است با استناد به مصاحبه چندی پیش محمد رضا درگاهی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ری با یکی از خبرگزاریها، در اطراف پالایشگاه تهران یونجه، ذرت و گندم کشت می شود و وجود این واحد صنعتی هیچ اثر سویی بر فعالیت های کشاورزی منطقه ندارد.

در پایان یادآور می شود که جلوگیری از حمله سگها به کودکان روستا و یا بوی بد ناشی از شرکت سولفور سدیم و کارخانه استخوان و همچنین فقدان امکانات شهری اعم از درمانگاه و ایستگاه اتوبوس و تاکسی و مدارس مختلط و... خارج از اراده این واحد صنعتی می باشد که با این وجود شرکت پالایش نفت شهید تندگویان جهت ایجاد رفاه و آسایش و بهره گیری از حقوق شهروندی اهالی روستای عظیم آباد جهت هرگونه همکاری آمادگی خود را اعلام می دارد.