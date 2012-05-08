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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

درخواست ماهاتیر از مردم :

از نخست وزیر و دولتش حمایت کنید/ نجیب در مقابل مخالفان سرخم کرده است

از نخست وزیر و دولتش حمایت کنید/ نجیب در مقابل مخالفان سرخم کرده است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ماهاتیر محمد گفت که برای احیای قانون امنیتی، مردم مالزی در انتخابات سراسری پیش رو باید از نخست وزیر فعلی و دولت ائتلاف باریسان ملی حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، نخست وزیر اسبق مالزی ادامه داد: نجیب رزاق مجبور شده است برای از دست ندادن آرا به خواسته های حزب مخالفان (پاکاتان رعیت) تن داده و در مورد اجرای این قانون تساهل کند.

ماهاتیر محمد با مقصر دانستن نخست وزیر سابق در قویتر شدن نفوذ مخالفان دولت مالزی گفت: عملکرد بداوی در انتقال قدرت از دولت ائتلاف باریسان ملی به نخست وزیر، باعث شده که نجیب رزاق در برابر خواسته های مخالفان سر خم کند.

ماهاتیر محمد با دفاع از قانون امنیتی مالزی به مخالفان گفت: اگر حزب سابق کمونیست یا احزاب اسلامگرا هم در مسند قدرت بودند ، تنها می توانستند با اجرای چنین قانونی در برابر تهدیدها عمل کنند.

وی در ادامه پیروزی ائتلاف حاکم را برای احیای قانون امنیتی را لازم دانسته و گفت: تنها در صورتیکه صندلی های بیشتری در پالمان به دست آوریم می توانیم به احیای این قانون امیدوار باشیم.

این اظهارات ماهاتیر محمد در حالی بیان می شود که نجیب رزاق در اوایل پاییز سال گذشته همزمان با روز ملی مالزی خواست تا قانون امنیتی و دیگر قوانین امنیتی مخل آزادی و حقوق مردم لغو شود.نخست وزیر مالزی در اوایل بهار امسال لایحه لغو و جایگزینی این قانون را به پارلمان مالزی ارائه کرد.

براساس این لایحه، اختیار دولت در بازداشت مظنونین بدون حکم دادگاه و ادامه بازداشت به مدت 28 روز برای تکمیل تحقیقات صلب شده است.

کد مطلب 1597140

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