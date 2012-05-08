تیم بسکتبال با ویلچر خراسان شمالی به جمع 16 تیم برتر کشور راه یافت

برات ایمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم خراسان شمالی در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی با قبول شکست از تیم خراسان رضوی در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار گرفت و به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله نهایی صعود کرد.

وی افزود: در این دیدار تیم استان با نتیجه 22 بر 44 برابر تیم خراسان رضوی مغلوب شد و پس از این تیم در رده دوم قرار گرفت.

ایمنی اظهار داشت: تیم استان در دیدارهای قبلی خود با نتیجه 29 بر 2 تیم خراسان جنوبی و با نتیجه 28 بر 4 تیم سیستان و بلوچستان را مغلوب کرده بود.

وی گفت: مرحله نخست این مسابقات در هشت منطقه کشور برگزار شده و از هر منطقه نیز دو تیم به مرحله نهایی صعود کرده است.

این مسئول اضافه کرد: بر این اساس از منطقه چهار کشور تیم‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی با کسب بیشترین امتیازات به جمع 16 تیم و مرحله نهایی مسابقات کشور صعود کردند.

وی گفت: بازیکن برتر میدان در این بازی‌ها حافظ یزدانی ورزشکارارزنده خراسان شمالی بود.

ایمنی اذعان داشت: میزبان مرحله نهایی رقابت‌ها پس از نشست 31 اردیبهشت ماه در تهران مشخص شده و به احتمال زیاد این میزبانی به استان تهران تعلق می‌گیرد.

وی گفت: هادی امانی، حافظ یزدانی، بابک فیروزه، اسحاق ایزانلو، رحمان ارژنگ، عمار آقاخانی وحید، حمیدرضا رحیمی، سعید ایزانلو، حمیدرضا لاچین، علیرضا نیازی و مهدی ایزانلو اعضای تیم 11 نفره استان را در این مسابقات به مربیگری جواد زرپرور تشکیل می‌دادند.

یادآور می‌شود رقابت‌های بسکتبال با ویلچر منطقه چهار کشور به میزبانی مشهد و در محل سالن جانبازان این شهر از 17 تا 19 اردیبهشت ماه برگزار شد.